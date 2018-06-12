День России в Карачаево-Черкесии отметили Парадом народов и фестивалем ГТО

ЧЕРКЕССК, 12 июня. /ТАСС/. Шествие в национальных костюмах с тридцатиметровым российским флагом, фестиваль ГТО, велопробег и флешмобы прошли в Карачаево-Черкесии в День России, передает корреспондент ТАСС.

В Черкесске в этом году прошел Парад дружбы народов, собравший, по данным организаторов, 2,5 тыс. человек. Торжественное шествие прошло от центральной площади города по улице Комсомольской в парк культуры и отдыха "Зеленый остров", где состоялось большинство праздничных мероприятий. Его возглавили учащиеся младших классов школ Черкесска с флажками и шарами, а за ними следовали артисты хореографических коллективов республики, которые несли 30-метровый триколор.

"Для всех нас сегодня большой праздник, посмотрите на радостные лица участников нашего шествия. <…> Очень отрадно, что много молодежи. День России - это праздник единства всех народов нашей страны, и такие парады очень символичны сегодня. Наша республика - одна из самых многонациональных регионов РФ, и в этом ее главное богатство", - сказала ТАСС жительница Зеленчукского района Вероника Степанова.

Участников шествия в парке встретили масштабным флешмобом. Под песни о России школьники исполнили различные хореографические композиции - национальные и современные танцевальные номера.

Награды лучшим

В День России видные деятели Карачаево-Черкесии получили государственные награды из рук главы республики Рашида Темрезова. "День России за четверть века стал символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, мира и согласия всех россиян на основе закона и справедливости. Наша история многому учит нас, в том числе не забывать, что к завоеванию позиций сильного государства и утверждению своей державности Россия шла нелегким путем", - сказал Темрезов на церемонии вручения.

За большой вклад в развитие региона высшей наградой субъекта - ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" - удостоены четыре человека: ветеран агропромышленного комплекса Каншао Арашуков, председатель Верховного суда КЧР Руслан Семенов, заслуженный врач РСФСР Лидия Хаджимусова и заслуженный журналист Карачаево-Черкесии Светлана Шендрик-Переславцева.

Двое жителей республики получили почетные звания Российской Федерации, еще двое - благодарность и благодарственное письмо от президента России, а 19 человек, добившихся высоких результатов в различных сферах деятельности, получили почетные звания Карачаево-Черкесии.

Первые паспорта и фестиваль ГТО

В рамках акции "Мы - граждане России!" состоялась торжественная церемония вручения паспортов 24 четырнадцатилетним школьникам республики, имеющим отличные успехи в учебе, спорте, общественной деятельности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии, с учащимися встретился Темрезов. Он провел для ребят экскурсию по Дому правительства и импровизированный урок на тему "Российской государственности".

В Черкесске в День России также состоялось открытие республиканского фестиваля ГТО, который пройдет до 30 июля во всех городах и районах Карачаево-Черкесии. В парке культуры и отдыха "Зеленый остров" нормативы физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" сдали около 100 человек. Участники фестиваля прошли легкоатлетические испытания: бег, прыжки в длину с места, отжимание, подтягивание на высокой перекладине, упражнение на гибкость, метание и стрельба.

"У нас сегодня активный праздник. Жители России должны быть крепкими, ловкими и сильными. В День России дан старт республиканскому фестивалю ГТО. Я нормативы комплекса сдавал впервые, не удалось пройти все этапы. Буду теперь больше уделять внимание спорту", - рассказал ТАСС 25-летний житель Черкесска Руслан Хубиев.

Любители активного отдыха смогли попробовать свои силы и в веломарафоне, который был также организован в парке по периметру большого пруда. Его участниками стали более 70 велосипедистов, самому юному из них пять лет, старшему - 68. Ко Дню России в Черкесске был приурочен также открытый турнир по гандболу.