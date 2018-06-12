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В Японии утвердили пакет мер по профилактике домогательств со стороны чиновников

Общество
12 июня, 16:52 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, июня. /ТАСС

Одним из пунктов станет обязательное прохождение чиновниками курсов, направленных на снижение количества домогательств

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ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Японии во вторник утвердило пакет экстренных мер по профилактике сексуальных домогательств со стороны чиновников в связи с недавним ростом числа подобных случаев. Об этом сообщил телеканал NHK.

"Сексуальные домогательства - это очевидное нарушение прав человека, которого не должно быть. Поэтому я хочу, чтобы каждый член правительства незамедлительно выполнил эти экстренные меры для предотвращения случаев домогательства", - отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В частности, теперь чиновник, даже если речь идет о высоких постах, будет обязан проходить специальные курсы, направленные на снижение количества домогательств. Раньше они были обязательны только для новых сотрудников, занимавших должности в надзорных комитетах.

Кроме того правительство Японии распорядилось организовать при министерствах и других структурных подразделениях отделы, которые будут заниматься сбором жалоб, касающихся сексуальных домогательств.

Эта проблема заметно обострилась в японских правительственных кругах после скандала в министерстве финансов страны, где первый заместитель министра был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах к журналисткам, работавшим в ведомстве. Чиновник тем не менее свою вину не признал, хотя один из еженедельников обнародовал аудиозапись с его высказываниями.

На прошлой неделе также стало известно, что директора российского отдела МИД Японии Тадаацу Мори на девять месяцев отстранили от занимаемой должности. Наказание, как объявили в ведомстве, было наложено из-за того, что дипломат "потерял доверие" в связи с нарушением законодательства о государственных служащих. Информационное агентство Kyodo затем со ссылкой на свои источники передало, что Мори подозревается в сексуальных домогательствах.

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