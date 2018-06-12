Северная Осетия отмечает День России концертами симфонической и национальной музыки

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Фестиваль осетинской песни прошел во Владикавказе в честь празднования Дня России, передает корреспондент ТАСС. В завершение праздничного дня жителей и гостей Северной Осетии ожидает концерт симфонической музыки под открытым небом в сопровождении оркестра филиала Мариинского театра в республике.

Также состоялся праздник осетинской песни "Ирон зараг", в котором приняли участие народные хоровые коллективы, классические, эстрадно-джазовые и рок-ансамбли, вокальные группы. Участниками стали представители всех возрастных категорий, исполняющие песни на осетинском языке. Гостями фестиваля стали артисты из Южной Осетии - вокально- инструментальный ансамбль Юго-Осетинского госуниверситет.

Праздничные мероприятия проходят во Владикавказе преимущественно в центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова, где создано более 30 тематических площадок. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации местного самоуправления Владикавказа, с утра их посетили порядка 3 тыс. человек.

Несмотря на дождливую погоду, в парк пришли целыми семьями, горожане гуляли с зонтами и активно участвовали в конкурсах. "Это настоящий праздник для горожан. Мы не могли пропустить его, так как увидели план мероприятий накануне и решили при любой погоде попасть в парк. Не пожалели, всех с праздником", - рассказала ТАСС Алина Хурумова, которая пришла на праздник с двумя маленькими детьми и супругом.

В парке были организованы фестиваль национальной кухни и показ коллекции национальной одежды. Кроме того, все национально-культурные общества представили на отдельных площадках свою кухню, традиционные танцы и песни.

Живая Россия

В День России во Владикавказе также был организован флешмоб. На территории дворца молодежи более 150 человек, взяв в руки картонные квадратики цветов триколора, выстроились в живую надпись "Россия". Участники флешмоба нарисовали и масштабный рисунок государственного флага России. Триколор украсили словами, с которыми у участников акции ассоциируется Родина.

"Первыми словами, появившимися вокруг флага, стали "сила", "честь", "держава", "любовь" и "мама". Причем все они были написаны очень яркими цветами. Создание рисунка проходило под чтение стихов и пение песен о России, мире и добре. Было весело и интересно", - поделилась член команды "Молодежки ОНФ" в Северной Осетии Элина Елекоева.

В праздничный день глава республики Вячеслав Битаров вручил федеральные и республиканские благодарности работникам разных сфер, а также паспорта юным гражданам страны.

Празднуют День России во всех районах Северной Осетии. В городе Алагире проходят народные гуляния, там же открылась выставка детских рисунков учащихся школы искусств. Жители города могут не только посетить выставку под открытым небом, но и проверить свои силы в различных спортивных соревнованиях.

В Моздоке в 18:00 мск начнется праздничный концерт "Родина моя, Россия". В городе организованы тематические фотозоны и мастер-классы для детей по изготовлению поделок с символикой российского флага. В Беслане в рамках конкурса горожан проверяли на знания государственной символики РФ.