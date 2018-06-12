В российском посольстве в Париже отметили День России

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Французские политики, деятели культуры и представители научного сообщества пришли в понедельник в российское посольство в Париже, чтобы поздравить Россию с национальным праздником. Гостей приветствовал посол РФ во Франции Алексей Мешков.

"Этот праздник здесь, во Франции, происходит в хороший момент российско-французских отношений", - сказал дипломат, обращаясь к собравшимся. Свидетельством тому, по его словам, являются два знаменательных события, которые проходят в эти дни в Париже. Речь идет о презентации российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки Expo в 2025 году и стартовавших 11 июня Днях культуры Москвы во Франции.

По случаю праздника, как отметил Мешков, в стенах посольства открылась выставка работ российского кутюрье Валентина Юдашкина. Кроме того, гостям были представлены девять моделей, созданных по проектам художницы Надежды Ламановой (1861-1941), стоявшей у истоков российской и советской моды ХХ века.

На приеме присутствовали специальный представитель Франции по развитию связей с РФ, бывший министр обороны республики Жан-Пьер Шевенман, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава российского заявочного комитета Expo-2025 Светлана Сагайдак, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин и другие.

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за этой датой в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.