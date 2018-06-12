Около 1,5 тыс. человек приняли участие в Параде дружбы народов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 июня. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек из разных районов и городов Дагестана приняли участие в Параде дружбы народов России во вторник в Махачкале, который организовало министерство по национальной политике республики. Об этом сообщила ТАСС врио главы министерства Татьяна Гамалей.

"В этом году Парад дружбы народов России в Дагестане прошел третий раз. 1,5 тыс. человек приняли участие в нем в этом году. Мы рассчитывали, что с учетом долгих выходных, погоды, каникул школьников и студентов будет около 300 человек, но оказалось больше", - уточнила Гамалей.

По ее словам, для участия в параде около 500 человек приехали из районов и городов республики. К ним присоединились волонтеры, школьники, представители республиканских министерств, ведомств, общественных организаций.

День России

"Этот праздник стал настоящим государственным праздником, народным праздником. Мы действительно празднуем день нашей большой Родины - День России", - сказал Гамалей.

Многие участники парада шли в национальных костюмах различных народов, населяющих Дагестан. Среди них и журналист, шеф-редактор республиканского ТВ "РГВК Дагестан" Хамис Шамилова, которая шла в колонне в кубачинском (Кубачи - селение в горах Дагестана) наряде невесты, доставшемся ей от мамы.

"Россия - многонациональная страна. И наши граждане должны чувствовать единство, единство непохожих, разных людей. Чтобы ощутить, что мы - россияне, чтобы ощутить свое единство, мы должны собираться на такие праздники. И сегодня пришли те, кто искренне хотел прийти", - рассказала ТАСС Шамилова.

Участники парада прошли колонной от центральной площади Махачкалы по проспекту им. Расула Гамзатова к Русскому театру им. М. Горького. Перед колонной ученики школ, студенты вузов, а также представители молодежных общественных организаций несли флаг Российской Федерации, который они развернули до начала парада на главной площади Махачкалы.

"Масштабный флаг Российской Федерации размером 15 на 30 метров и общей площадью 450 кв. метров мы развернули на центральной площади в рамках акции "Я - россиянин", посвященной празднованию в Дагестане Дня России. Участие в ней приняли около 100 молодых ребят", - сообщил ТАСС директор Республиканского молодежного центра минмолодежи Дагестана Рашид Максутов.

Паспорт гражданина РФ

В этот же день в рамках акции "Мы - граждане России" в республиканском Доме дружбы вице-премьер - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова вручила паспорта 16 14-летним школьникам, которые проявили отличные успехи в учебе, спорте, общественной деятельности.

"К своим 14 годам вы уже многого сумели добиться. <…> Уверена, что, проявив однажды свою волю, мастерство и умение добиваться поставленной цели, вы и дальше будете вносить серьезный и нужный вклад в развитие нашей страны", - сказала Омарова.

Также во вторник ко Дню России на площадке Дома дружбы прошла акция "Хоровод народов России" с участием воспитанников образовательных учреждений Махачкалы. Победители городских и республиканских конкурсов чтецов в национальных костюмах народов России водили хоровод под песню "Россия, мы дети твои".

"Дети в национальных костюмах читали стихи о родине, о России, о родном языке, о Дагестане на русском языке и языках народов Дагестана. Подобная акция прошла в первый раз, мы продолжим эту традицию", - рассказала ТАСС Гамалей.

В рамках акции на языках народов, населяющих Дагестан, прозвучали произведения Валерия Подобудчика, Расула Гамзатова, Константина Симонова, Мирзы Магомедова, Леонида Дербенева, Сулеймана Стальского и др. Кроме того, в фойе Дома дружбы в режиме нон-стоп в течение дня проходит показ мультфильма по фольклору народов России "Гора самоцветов".