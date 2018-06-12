Самое массовое в мире чаепитие прошло на Поклонной горе в День России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы приняли участие в самом массовом в истории чаепитии, выпив около 12 тыс. стаканов горячего напитка. Мировой рекорд зафиксировал гендиректор международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владислав Копылов на площадке фестиваля русского гостеприимства "Самоварфест" на Поклонной горе, передает корреспондент ТАСС.

"Самоварфест" проходит в столице в День России с 2017 года. С открытием площадки фестиваля в 10:00 и до 17:00 в деревянных шале вдоль главной аллеи парка была организована раздача напитка. Посетители фестиваля могли выпить бесплатно неограниченное количество стаканов чая. "12 июня в День России установлен новый мировой рекорд по количеству выпитого чая на фестивале - 11 728 стаканов", - сказал Копылов.

На фестивале работают более 10 тематических площадок, где можно попробовать русские блины, кулебяки и расстегаи, уйгурские манты, молдавские вертуты и плацинды, удмуртские перепечи, фалафель, грузинские хинкали, узбекский плов, шашлык по-карски. В калашных рядах посетители могут купить экологически чистые продукты, сладости, лучшие сорта чая и меда со всех уголков страны, а на ярмарке ремесел увидеть самобытное искусство народных умельцев, приобрести изделия народных промыслов и разнообразные сувениры.

"В прошлом году мы собрали на фестивале 107 национальностей. В этом году гораздо больше, это не только народы России, но и гости чемпионата мира по футболу. У нас есть возможность показать нашу огромную страну от Калининграда до Владивостока через культуру, танцы, национальную кухню, несмотря на дождливую погоду. Чай на Руси всегда согревал не только тело, но и душу", - сказала журналистам директор фестиваля "Самоварфест" Наталья Долгарева.

Фестиваль "Самоварфест" проходит в Москве 11 и 12 июня. На фестивале в 2017 году в саду "Эрмитаж" были установлены два мировых рекорда. На фестиваль привезли гигантский латунный самовар, высота которого составила 195 сантиметров, вторым рекордом стало чаепитие за общим столом, за которым собрались 1783 представителя 107 национальностей.