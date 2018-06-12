Молодежь Ростова-на-Дону развернула самый большой в стране российский флаг

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июня. /ТАСС/. Молодежь Ростова-на- Дону во вторник, 12 июня, развернула возле стадиона "Ростов-Арена" российский триколор длиной 220 м, который стал самым большим в стране, сообщила журналистам во время проведения акции депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина.

"Подарок своей стране молодые ростовчане уже который год делают при помощи гигантского флага, который разворачивают в этот день. В прошлом году это было на Театральной площади (главная площадь Ростова - прим. ТАСС), в этом году это - новый парк "Левобережный" рядом с нашим чудесным стадионом. Здесь… развернут самый большой в стране флаг, участвуют в этом несколько сотен молодых ростовчан", - сказала Стенякина.

По ее словам, ширина полотнища - 4,5 м. "Флаг был изготовлен по заказу комитета по молодежной политике правительства Ростовской области на одном из предприятий региона", - сказала депутат.

Участниками акции стали студенты вузов Ростова-на-Дону, воспитанники спортивных школ, а также представители национальных диаспор города и области. Многие представители диаспор надели национальные костюмы, а молодые люди - футболки с надписью-хештегом #мыроссия. Развернув 220-метровый российский флаг, они исполнили гимн России в сопровождении оркестра штаба Южного военного округа.