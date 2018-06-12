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В Париже ваза китайского императора продана за рекордные €16,2 млн

Общество
12 июня, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Как указывает агентство AFP, покупатель пожелал остаться неизвестным

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ТАСС, 12 июня. Китайская фарфоровая ваза, изготовленная в XVIII веке для императора Цяньлуна (1711-1799), была продана во вторник на торгах аукционного дома Sotheby's в Париже за рекордные €16,2 млн.

"Это абсолютный рекорд для работы, проданной Sotheby's в Париже, и рекордная цена для фарфорового изделия, проданного во Франции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте аукционного дома.

Отмечается, что конечная цена лота превзошла все ожидания. Изначально эксперты оценивали вазу в €500-700 тыс. Как указывает агентство AFP, покупатель пожелал остаться неизвестным.

Изделие было найдено в коробке из-под обуви на чердаке дома французской семьи в провинции. Узоры на вазе выполнены преимущественно в розовых тонах. Она украшена расписной миниатюрой с изображением животных в лесу, который окутан туманом. Специалисты отмечают, что каждое изображение несет в себе скрытый смысл - например, олени олицетворяют счастье и процветание, а зеленые сосны - вечную жизнь.

"Эта ваза является единственной известной в мире с подобными деталями", - заявил аукционист, презентуя лот. По его словам, находка была большой удачей. "Это как если бы мы обнаружили Караваджо", - отметил он.

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