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В Алтайском крае в День России прошел этнофестиваль

Общество
12 июня, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Мероприятие посвящено культуре различных народов и традиционным ремеслам

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© Ксения Шубина/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Главные праздничные мероприятия Дня России в Алтайском крае в этом году прошли в горах, на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Бирюзовая Катунь". Там впервые провели этнофестиваль, посвященный культуре различных народов и традиционным ремеслам. Он собрал около 10 тыс. гостей, которые приняли участие в мастер-классах - от национальных танцев до выпекания пряников.

Национальные "улицы" и творческие гости

Участниками фестиваля стали 700 ремесленников и артистов. На площадке вокруг рукотворного озера на "Бирюзовой Катуни", рядом с бурной горной рекой Катунь и сосновым бором, появились "улицы" из ярких палаток, в которых организовали мини-музеи национальных культур, мастер-классы, выставки работ.

Мастера собрались почти со всей страны. К примеру, житель села Шушенское из Красноярского края Никандр Галкин привез на Алтай свои деревянные игрушки - вырезанные в русских традициях фигурки людей и лошадей.

"Мой девиз: от традиций - к современности. Когда-то это были игрушки, которые назывались "панки", и появились они на севере России - в Архангельской, Вологодской областях, а потом вместе с переселенцами пришли в Сибирь. У нас остался мотив лошади, солярные (солнечные) знаки, геометрическая резьба по дереву. А пошли они от языческих идолов", - пояснил Галкин.

Сергей и Екатерина Федоровы приехали на алтайский фестиваль вместе с дочерью из Челябинска. Семья занимается необычным ремеслом - изготавливает доски-штампы, которые используют при выпечке популярных печатных тульских пряников и коврижек. "Мы оба учились по специальности "народное творчество". Теперь Катя рисует эскизы, я режу по дереву, а ребенок, наверное, когда подрастет, печь будет пряники", - рассказал Сергей Федоров.

Еще одна участница фестиваля, Лилия Лубягина, несколько лет назад переехала в Республику Алтай из Кирова, откуда привезла искусство создания куколок-оберегов. По ее словам, здесь она пыталась начать изготовление традиционных алтайских кукол, но в итоге поняла, что недостаточно знает о духовных традициях коренных жителей.

"Я решила, что должна делать наше, русское. Это востребованно - и алтайские девочки, и мои друзья в Майминском районе республики этим интересуются. Мы вообще очень дружно живем, у нас прекрасные люди на Алтае", - рассказала Лубягина.

Туристический потенциал

Гости фестиваля примеряли национальные костюмы, учились казахским и украинским танцам, осваивали азы народных ремесел - резьбы по дереву, гончарного дела. В палатке еврейской диаспоры туристы собрались послушать юного скрипача, игравшего национальные мелодии, а в татарской экспозиции гостей угощали традиционным сладким лакомством - чак-чаком.

По словам врио зампредседателя правительства региона Виталия Снесаря, подобные мероприятия, связанные с национальной спецификой, пользуются популярностью у отдыхающих и являются одним из направлений развития туризма в крае, где проживет около 140 народностей, включая и малые коренные.

"Мы стараемся создать симбиоз между органами власти и национальными автономиями. Развитие фольклорных, культурных традиций важны для региона, здесь очень многие национальности нашли свой дом", - пояснил ТАСС Снесарь.

Гости фестиваля также знакомились с площадкой "Бирюзовой Катуни", многие посетители приехали из соседних регионов и оказались здесь впервые. Развлечения на площадке они совместили с экскурсией на берег Катуни и осмотром Алтайских гор.

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