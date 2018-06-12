Нижне-Волжская набережная открылась в Нижнем Новгороде после 10 лет ремонта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Нижне-Волжская набережная в историческом центре Нижнего Новгорода открылась во вторник спустя 10 лет после начала ремонтных работ, передает с церемонии открытия корреспондент ТАСС.

"Инвестор, который заходил на данный объект при бывшем руководстве города, хотел построить здесь четырехэтажный торговый центр. К счастью, этого не произошло. Все разумные силы города встали на защиту Нижне-Волжской набережной. После всех судов мы видим здесь благоустроенную территорию", - сказал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на церемонии.

Глава города отметил, что у него есть претензии к подрядчику по поводу качества выполненных работ на объекте, акты приемки мэрией еще не подписаны. Администрация города намерена требовать устранения всех недостатков в кратчайшие сроки. "Это касается качества асфальта и других материалов, которые использовались", - уточнил мэр.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в беседе с журналистами сказал, что развитие Нижне-Волжской набережной будет продолжено. "Нужно наполнять пространство набережной различного рода объектами полезными и красивыми: малыми архитектурными формами, объектами для детского и семейного отдыха", - сказал Никитин.

Набережная была закрыта от горожан с 2008 года. С предыдущим подрядчиком, который не смог выполнить свои обязательства, мэрия расторгла договор в 2012 году. Новый этап благоустройства начался только в 2017 году. Общая площадь благоустройства составила более 89 тыс. кв. м. Было проложено около 1,5 км прогулочных и велодорожек, использовано 40 тысяч квадратных метров брусчатки. На набережной разместили 22 тыс. кв. м газонов и около 7 тыс. погонных метров лестниц.