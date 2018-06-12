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Глава Карачаево-Черкесии провел для школьников урок российской государственности

Общество
12 июня, 19:19 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 12, июня. /ТАСС

Для учащихся также организовали экскурсию по Дому Правительства республики

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ЧЕРКЕССК, 12 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в День России провел для школьников республики импровизированный урок российской государственности, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства КЧР.

"В рамках празднования Дня России глава Карачаево-Черкесии провел импровизированный урок российской государственности и открытую встречу в формате "вопрос- ответ" для 24 школьников из различных городов и районов республики, которые в государственный праздник получили свои первые паспорта", - говорится в сообщении.

Темрезов провел для учащихся экскурсию по главному административному зданию республики - Дому Правительства, ребята посетили и кабинет главы КЧР. Руководитель региона познакомил школьников с основами теории государства и права, понятиями гражданственности и патриотизма, рассмотрел формы государственного устройства страны и функции различных ветвей власти. Состоялся также краткий экскурс в историю Карачаево-Черкесии.

Темрезов ответил на вопросы учащихся о развитии спортивной, культурной и образовательной инфраструктуры в КЧР. "В ходе беседы с представителями подрастающего поколения глава республики много внимания уделил вопросам предстоящего профессионального ориентирования и самоопределения школьников. Он рассказал школьникам о наиболее востребованных на сегодня специальностях и острой нехватке кадров области рабочих профессий", - отметили в пресс-службе.

12 июня 1990 года, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.

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