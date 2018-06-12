Спасатели Северного Кавказа выложили в соцсети поздравления с Днем России на родных языках

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники главных управлений МЧС России по субъектам Северного Кавказа и подведомственных подразделений запустили в социальных сетях флешмоб - поздравление с Днем России на родных языках. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии, который выступил инициатором флешмоба.

"В День России сотрудники Главных управлений МЧС России по субъектам Северного Кавказа и подведомственных подразделений запустили в социальных сетях флешмоб. На своих родных языках гостей и жителей нашей страны они поздравляют с государственным праздником. Акция, как нельзя лучше, демонстрирует многонациональность нашей страны и подчеркивает уникальность каждого народа", - говорится в сообщении.

Поздравления в социальных сетях публикуются с хэштегом #деньроссиинародномязыке. Присоединиться к флешмобу могут все желающие. Для этого необходимо записать видеопоздравление на родном языке, выложить его в сеть, не забыв поставить единый хэштег.

К флешмобу уже присоединились пожарные и спасатели из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Чечни, Ингушетии и Ставропольского края. Северный Кавказ - это самый многонациональный регион России. Здесь проживает порядка 50 этнических групп и более 100 национальностей, добавляют в ведомстве республики.