Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели Северного Кавказа выложили в соцсети поздравления с Днем России на родных языках

Общество
12 июня, 19:15 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, июня. /ТАСС

Поздравления публикуются с хэштегом #деньроссиинародномязыке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники главных управлений МЧС России по субъектам Северного Кавказа и подведомственных подразделений запустили в социальных сетях флешмоб - поздравление с Днем России на родных языках. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии, который выступил инициатором флешмоба.

"В День России сотрудники Главных управлений МЧС России по субъектам Северного Кавказа и подведомственных подразделений запустили в социальных сетях флешмоб. На своих родных языках гостей и жителей нашей страны они поздравляют с государственным праздником. Акция, как нельзя лучше, демонстрирует многонациональность нашей страны и подчеркивает уникальность каждого народа", - говорится в сообщении.

Поздравления в социальных сетях публикуются с хэштегом #деньроссиинародномязыке. Присоединиться к флешмобу могут все желающие. Для этого необходимо записать видеопоздравление на родном языке, выложить его в сеть, не забыв поставить единый хэштег.

К флешмобу уже присоединились пожарные и спасатели из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Чечни, Ингушетии и Ставропольского края. Северный Кавказ - это самый многонациональный регион России. Здесь проживает порядка 50 этнических групп и более 100 национальностей, добавляют в ведомстве республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня Дагестан Ингушетия День России Северная Осетия Карачаево-Черкесия Кабардино-Балкария Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко в ходе запуска TANAP обвинил Россию в "злоупотреблении энергоресурсами"
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Умер кардиохирург Яков Бранд
4
В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке
5
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
6
В СК подтвердили опознание всех жертв столкновения катамарана и баржи на Волге
7
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости