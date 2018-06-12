Петербург празднует День России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Дню России в Санкт-Петербурге посвятили музыкальный марафон на Дворцовой площади, фестиваль цветов в Александровском саду у Адмиралтейства, смотр национальных кухонь в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова и молодежную акцию в Муринском парке.

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"Россия - короткое, но очень емкое слово, в этом слове тысячелетняя история нашего Отечества, подвиги наших предков, великие произведения искусства и литературы. В этом слове покорение космоса. В этом слове труд каждого из вас на благо Отечества. <…> В нашей стране живут люди разных профессий, разных национальностей и вероисповеданий, но все они с гордостью говорят, что они - россияне", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, выступая перед участниками молодежной патриотической акции в Муринском парке.

На празднике Полтавченко торжественно вручил паспорта юным жителям Петербурга - участникам всероссийского конкурса "Мы - граждане России!". В нем принимали участие одаренные школьники, достигшие наилучших результатов в учебе, спорте и общественной жизни, а также подростки, совершившие подвиг по спасению людей.

Марафон торжеств

Главным центром городского празднования стала Дворцовая площадь, на целый день превратившаяся в концертную площадку. Днем в рамках фестиваля цветов у здания Зимнего дворца состоялись конкурсы цветочных платьев, причесок, зонтиков и других необычных флористических композиций, которые сопровождались насыщенной музыкальной программой.

Для публики, заполнившей зрительские ряды на площади, несмотря на переменчивую погоду, прозвучали знаменитые увертюры и арии в исполнении оперных певцов в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" под управлением Михаила Голикова. Музыканты сыграли также композиции из популярных советских кинофильмов, таких как "Человек-амфибия", "Берегись автомобиля" и "Обыкновенное чудо".

На Дворцовой площади в честь праздника выступили духовые и строевые оркестры из России, Германии, Греции, Ирландии, Казахстана и других стран. Бодрые ритмы попурри и народной музыки представляемых ими стран, которые музыканты в строгой военной форме дополняли выразительными танцевальными элементами, на протяжении почти двух часов удерживали восторженные аплодисменты зрителей.

Праздник до ночи

Вечером в рамках "Бала цветов" на главной площади города прозвучали лучшие оперные шедевры, неаполитанские и русские народные песни и хиты популярных мюзиклов. Многочасовой музыкальный марафон продолжает выступление ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. В исполнении коллектива, который в этом году отмечает свое 90-летие, прозвучат песни военных лет, русские народные песни и романсы. Также в программе вечернего концерта запланировано участие известного певца Олега Газманова и финалистки "Евровидения-2013" Дины Гариповой.

Рядом с площадью, в Александровском саду садово-парковые предприятия представили свои цветники в виде самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга, которые они создали в честь 315-летия города. Как отметили в комитете по благоустройству, для создания "Ростральной колонны", "кораблика Адмиралтейства", "брызг" петербургского салюта, стилизованного Дворцового моста над цветочными волнами Невы и других композиций было использовано свыше 95 тыс. цветов. Предполагается, что цветники будут радовать петербуржцев и гостей города до поздней осени.

На Елагином острове в День России проходил фестиваль национальных кухонь, в рамках которого 17 ресторанов города представляли гастрономические изыски разных стран. Посетители смогли оценить настоящий узбекский плов, чувашский праздничный пирог хуплу, армянский айлазан, азербайджанский шашлык, традиционный литовский суп, свинину в кисло-сладком соусе от повара из Китая, кубинское мясное блюдо с овощами Ропа вьеха и американский десерт "Дыхание дракона", приготовленный с использованием жидкого азота.

В 23:00, когда в Петербурге ввиду сезона "белых ночей" будет уже относительно темно, для жителей и гостей города запланирован фейерверк в акватории Невы.

От Онеги до Балтики

В Ленинградской области в торжествах ко Дню России приняли участие более 120 тыс. человек, сообщили ТАСС в администрации региона. Праздничные мероприятия прошли во всех 17 муниципальных районах и городском округе субъекта РФ, в административных центрах, городских и сельских поселениях. Губернатор Александр Дрозденко вручил первые паспорта юным победителям Всероссийского конкурса "Мы - граждане России!" в городе Сертолово Всеволожского района.

В Сланцах Дню России посвятили областной фестиваль мастеров народных промыслов, в Гатчине состоялся легкоатлетический забег и прошла демонстрация образцов техники МЧС. В городе Тосно, отметившем в этот день 55-летие со дня основания, в колонне праздничного шествия можно было увидеть Кубок России, завоеванный одноименным футбольным клубом из Ленинградской области в этом году. В Подпорожье России посвятили конкурс детских рисунков на асфальте, в Лодейном Поле горожане обменивались книгами в рамках интеллектуальной акции - бук-кроссинга "Читай, Россия!".