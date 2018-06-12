Под Псковом стартовала XXIII Международная встреча воздухоплавателей

ПСКОВ, 12 июня. /ТАСС/. Международная встреча воздухоплавателей открылась в городе Великие Луки Псковской области. Об этом во вторник сообщила ТАСС руководитель пресс-центра мероприятия Алена Андреева.

"Международная встреча воздухоплавателей сегодня официально стартовала. Вечером колонна аэронавтов торжественно проехала по центральному мосту от площади Ленина до крепости, затем на летней эстраде состоялась церемония торжественного открытия", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что организаторы планируют дать старт состязанию "кей-граб": пилотам нужно пролететь над водной гладью так, чтобы с высоты попасть брошенным маркером в небольшую корзину, установленную на катамаране.

"В целом прогноз погоды на дни спортивных полетов благоприятный, значит, каждый день утром и вечером в небе над Великими Луками можно будет увидеть аэростаты", - пояснили представители пресс-центра мероприятия.

О встрече воздухоплавателей

Полеты аэростатов в рамках XXIII Международной встречи воздухоплавателей продлятся до 16 июня. Участники спортивной программы будут сражаться за победу в XXIV чемпионате России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта РФ. Среди пилотов, которые участвуют во встрече не менее десяти раз, будет разыгран XIV Кубок города Великие Луки, а среди пилотесс - XII Кубок княгини Ольги.

Задания для спортсменов спланированы таким образом, чтобы большинство полетов прошло над городом. Спортивным директором встречи второй год подряд выступит Витольд Филюс - один из самых именитых спортсменов-аэронавтов, шестикратный чемпион Польши, дважды серебряный призер кубка Европы.

В великолукское небо поднимутся пилоты из Японии, Литвы, Польши, Латвии и различных регионов России, в том числе и великолучане - Владимир Богданов, Евгений Кравченко, Екатерина Ларикова, Галина Стегалина. Свой 80-летний юбилей в небе встречает старейший пилот России Михаил Найдорф, а Мария Опарина привезла в Великие Луки новый аэростат в форме клубники.

Организаторами мероприятия выступают администрации Псковской области и города Великие Луки.