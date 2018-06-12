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Джефф Монсон получил паспорт гражданина РФ

Общество
12 июня, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Церемония состоялась в День России в красногорском парке "Патриот"

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Россия. Московская область. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, получивший паспорт гражданина РФ, и губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева направо) на церемонии вручения в парке "Патриот".

Россия. Московская область. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, получивший паспорт гражданина РФ, и губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева направо) на церемонии вручения в парке "Патриот".

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон получил паспорт гражданина Российской Федерации. Его ему вручил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе главы региона.

 ТАСС/Ruptly

Церемония состоялась в День России в красногорском парке "Патриот".

"У нас сегодня есть возможность вручить паспорт легендарному бойцу Джеффу Монсону паспорт гражданина Российской Федерации" , - сказал Воробьев.

"Я, Джефф Монсон, осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства, защищать свободу и независимость РФ и ее граждан, уважать ее культуру, историю и традиции", - принес Монсон клятву.

29 мая президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Монсону российское гражданство.

Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.

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