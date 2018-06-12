В праздничных мероприятиях по случаю Дня России приняли участие более 6 млн человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю Дня России собрали по всей стране более 6 млн человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"12 июня, по состоянию на 20:30 мск, во всех регионах страны в праздничных мероприятиях - шествиях, концертах и фестивалях, - приняли участие свыше 6 млн человек", - сказала она.

В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий принимают участие сотрудники МВД России, Росгвардии, представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.

"Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено", - сообщила Волк.