Власти Северной Осетии намерены вернуть особую экономическую зону курорту "Мамисон"

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Статус особой экономической зоны планируется вернуть строящемуся курорту "Мамисон", сообщил журналистам глава республики Вячеслав Битаров, комментируя итоги встречи с председателем правительства России Дмитриев Медведевым.

"Мы не останавливаемся в продвижении этого проекта (курорта "Мамисон"), потому что он реальный, его надо реализовать и средства были вложены в предыдущие годы. Остается не так уж и много усилий приложить, чтобы проект был реализован, поэтому мной также была озвучена просьба (на встрече с Медведевым) чтобы вернули особую экономическую зону территории курорта. Это важно для привлечения инвесторов", - сказал Битаров.

По его словам, также на встрече с премьером был озвучен вопрос въезда в Мамисонское ущелье. "На месте Дмитрий Анатольевич вызвал министра по делам Северного Кавказа, провели совещание и были даны поручения. Надеюсь, что после этого вопрос тронется с мертвой точки", - отметил руководитель региона.

Как сообщалось, статуса особой экономической зоны "Мамисон" лишился в 2016 году.

О курорте

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. К проекту "Мамисон" проявили интерес представители международной сети отелей Hilton.

Курорт может стать круглогодичным, так как здесь можно развивать и бальнеологию за счет наличия многочисленных природных источников. В Мамисонском ущелье из-за особых климатических особенностей снег на склонах гор лежит в течение девяти месяцев, что позволит туристам кататься даже без искусственного оснежения.

Помимо климатических преимуществ, Мамисонское ущелье интересно и с исторической точки зрения. Оно является частью кавказского ответвления Великого шелкового пути.

Сейчас главной проблемой на курорте является отсутствие коммуникаций в Мамисонском ущелье. Ранее на их создание направляли 2,5 млрд рублей. На эти средства протянули линии электропередачи, построили водозабор, провели дорогу. Однако сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии из-за долгого простаивания. Все это надо обновлять и достраивать.

Кроме того, при выделенных средствах не был предусмотрен въезд в ущелье, и сейчас он осуществляется лишь через технический тоннель Зарамагских ГЭС.