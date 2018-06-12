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Южная Осетия отметила День России народными гуляньями, ярмаркой с пирогами и блинами

Общество
12 июня, 23:59 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 12, июня. /ТАСС

Также в центре Цхинвала была организованна ярмарка, где были выставлены работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства

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ЦХИНВАЛ, 12 июня. /ТАСС/. День России Южная Осетия отметила народными гуляньями в национальном русским стиле. В Цхинвале прошла ярмарка прикладного искусства, организован "Русский дом" - с традиционными угощениями и концерт.

"День России для Южной Осетии не только праздник лучшего друга и стратегического партнера, но и значимая дата для жителей республики, 95% которых являются гражданами Российской Федерации", - сказал в своем поздравлении президент республики Анатолий Бибилов, который посетил хлебосольную ярмарку.

Он отметил, что "общие праздники подчеркивают значимость дружбы, история которой насчитывает столетия и отмечена многочисленными проявлениями братства и союзничества". "И сегодня добрые отношения и интеграционные процессы Южной Осетии и России продолжают развиваться во всех сферах - от политической, военной и экономической до культурной и общественной", - подчеркнул Бибилов, пожелав всем россиянам "мира, процветания и уверенности в будущем дне".

Во вторник в центре Цхинвала была организованна ярмарка - "Цхинвальсткий Арбат", где были выставлены работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь же для всех желающих проводились мастер-классы по резьбе по дереву и вышивке, изготовлению игрушек и изделий из бисера, лоскутков ткани и других подручных материалов.

Рядом со сквером был обустроен "Русский дом" - столы, уставленные разнообразными блюдами русской кухни - сушки, пирожки, окрошка, блины, горячий чай, квас и другие яства, которыми угощали всех гостей праздника. Посетителям демонстрировали технику приготовления блинов. Атмосферу праздника поддерживали русские народные пени и танцы в исполнении детских коллективов, несущих службу в Южной Осетии российских военнослужащих и членов их семей. Сотни воздушных шаров запустили в небо с надписью: "Я люблю тебя, Россия".

Завершилось празднование ближе к полуночи большим праздничным концертом на Театральной площади и грандиозным фейерверком.

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