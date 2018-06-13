Госдума рассмотрит пакет законопроектов об упрощении судопроизводства

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о реформе процессуального законодательства. Инициативы были внесены на рассмотрение депутатов Верховным судом РФ.

Упрощение судопроизводства

Базовый законопроект, представленный на 126 страницах, вносит поправки в Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства РФ. Ими предусматривается, в первую очередь, упрощение судебных процедур.

Инициатива была впервые озвучена на заседании пленума Верховного суда 3 октября 2017 года. Согласно положениям законопроекта, судей арбитражных судов освободят об обязанности составлять мотивированные решения по большинству дел. Это связано с повышенной нагрузкой на судей, отмечается в сопроводительных документах. По общему правилу все судебные акты будут состоять из вводной и резолютивной части, в полном объеме их будут формировать по желанию участников процесса, в случае подачи апелляционной жалобы - по инициативе суда.

При этом остается отдельная категория судебных дел, по которым составление мотивировочной части всегда будет обязательным. Это, в частности, дела связанные с защитой прав детей, пенсионных прав, банкротные дела и дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам. Мотивировочная часть, по проекту закона, станет также необязательной для апелляционной и кассационной инстанции.

Кроме того, оговаривается, что для представителя в судебном процессе вводится обязанность наличия высшего юридического образования. Одновременно в гражданском деле с разрешения представителя, по замыслу авторов, может участвовать поверенный - лицо с ограниченными полномочиями, которому необязательно иметь высшее юридическое образование. Он может "давать объяснения суду в устной и письменной форме, получать извещения и вызовы, копии судебных актов".

Верховный суд также предлагает отменить "устаревшее" понятие подведомственности. Вместо этого будет использоваться подсудность. Это, по мнению разработчиков, нужно, чтобы исключить "споры по подведомственности". Если сейчас суд прекращает дело, которое ошибочно принято к производству, в будущем его станут передавать по подсудности.

Оговаривается также, что суды будут рассматривать более половины дел в упрощенном порядке. В их число попадут в том числе споры до 500 тыс. руб. в гражданском процессе и до 1 млн руб. в арбитражном.

Совершенствование примирительных процедур

Также предлагается внести поправки в ряд законодательных актов по совершенствованию медиации и примирительных процедур. Как отмечают разработчики, в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) РФ, Арбитражном процессуальном кодексе РФ, Кодексе административного судопроизводства РФ уже закреплены нормы, касающиеся примирения сторон, однако их лаконичность и разрозненность не позволили этому институту стать эффективным инструментом урегулирования споров.

В этой связи, в частности, предлагается дополнить ГПК РФ новой главой 14.1 "Примирительные процедуры. Мировое соглашение". Ей предусматриваются дополнительные по отношению к медиации возможности для лиц, участвующих в деле, закрепляется институт судебного примирения, определяются принципы самих примирительных процедур, создаются условия для активной роли суда в содействии сторонам в урегулировании споров, в том числе возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

В законопроекте также сформулированы общие положения о примирительных процедурах как процессуальном институте, обозначены принципы их проведения, их основные разновидности: переговоры, сверка документов, посредничество, медиация, судебное примирение.

Возвращение пошлины

В данном пакете законопроектов на рассмотрение Госдумы будет вынесен также законопроект, предполагающий возвращение истицу до 70% уплаченной им госпошлины при заключении мирового соглашения и отказе от иска. Соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Ими исключаются нормы "о том, что уплаченная государственная пошлина не подлежит возврату при утверждении мирового соглашения, соглашения о примирении Верховным Судом РФ или судом общей юрисдикции".