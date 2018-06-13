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Роструд: всего три рабочих дня ожидают жителей России на этой неделе

Общество
13 июня, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Следующие праздничные трехдневные выходные ожидаются только в ноябре

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Три рабочих дня ожидают жителей РФ на этой неделе в связи с празднованием 12 июня Дня России, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Роструда.

"В связи с празднованием Дня России отдых россиян продлился три дня - с 10 до 12 июня. Это стало возможным за счет переноса выходного дня с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. После праздничных выходных россиян ожидают три рабочих дня - с 13 по 15 июня", - уточнили в ведомстве.

Следующие праздничные трехдневные выходные ожидаются только в ноябре, добавили в ведомстве.

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