Роструд: всего три рабочих дня ожидают жителей России на этой неделе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Три рабочих дня ожидают жителей РФ на этой неделе в связи с празднованием 12 июня Дня России, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Роструда.

"В связи с празднованием Дня России отдых россиян продлился три дня - с 10 до 12 июня. Это стало возможным за счет переноса выходного дня с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. После праздничных выходных россиян ожидают три рабочих дня - с 13 по 15 июня", - уточнили в ведомстве.

Следующие праздничные трехдневные выходные ожидаются только в ноябре, добавили в ведомстве.