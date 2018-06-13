Хуснуллин: участок Калининско-Солнцевской линии метро может быть сдан к сентябрю

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" может быть сдан к началу сентября, ранее технический пуск был запланирован на начало лета. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в интервью "Российской газете", которое опубликовано в среду.

"В конце августа - начале сентября хотим сдать радиус Калининско-Солнцевской линии - от "Раменок" до "Рассказовки". Это сразу семь станций, в таком количестве одновременно Москва не сдавала ни разу последние 20 лет", - рассказал Хуснуллин.

Он отметил, что также до конца года запланировано открытие первого участка новой Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино" с четырьмя станциями: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".

"Параллельно строится и следующий участок - от "Косино" до "Нижегородской", - его планируем открыть в 2019 году, что существенно разгрузит очень перегруженную подземку на юго-востоке столицы. Откроем станцию "Беломорская" на севере столицы - ее сооружение по просьбам москвичей мы откладывали, а потом по их же просьбам возобновили работы", - рассказал заммэра столицы.

История вопроса

19 мая Хуснуллин обозначил срок технического пуска участка метро Калининско-Солнцевской линии в сторону Новой Москвы от действующей с марта 2017 года станции "Раменки" началом лета. Линия готова более чем на 90%. Уже начата процедура передачи станций "Мичуринский проспект" и "Рассказовка" эксплуатирующим службам метрополитена. Остальные станции на строящемся участке также находятся в высокой степени готовности, пояснили в Стройкомплексе. Здесь разместятся семь узлов: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка".

Запуск новой линии является одним из ключевых инфраструктурных проектов Москвы 2018 года, отмечают в мэрии. С ее открытием улучшится транспортное обслуживание для 600 тыс. москвичей, оценивают в департаменте строительства.

Линия в дальнейшем может быть продлена до аэропорта Внуково. Москомархитектура сообщала ранее, что проект по планировке территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется утвердить в 2019 году.