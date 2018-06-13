Суд по делу основателя финской антимигрантской газеты начнется в среду

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июня. /ТАСС/. Судебный процесс по делу основателя антимигрантской онлайн-газеты MV-lehti Ильи Яницкина, в апреле экстрадированного на родину из Андорры, начнется в среду в Окружном суде Хельсинки. Об этом сообщил во вторник вечером телеканал MTV3.

В конце мая прокуратура Финляндии предъявила Яницкину более 20 обвинений, в том числе по двум случаям разжигания ненависти к группе лиц и двум случаям разглашения тайны. По словам адвоката Яницкина Ану Койву, сам он эти обвинения отрицает. Она сообщила также, что по итогам первого заседания намерена предложить суду, чтобы ее подзащитного отпустили под подписку о невыезде.

По сведениям телеканала, в среду будет рассмотрен иск журналистки телекомпании Yle Йессикки Аро по оскорблению чести и достоинства. Вместе с Яницкиным по этому делу перед судом должен предстать также финский правозащитник Йохан Бекман. По сведениям медиаконцерна Lännen Media, "Аро требует компенсации в размере более €100 тыс. за организованную против нее кампанию по очернению".

Аро занимается журналистскими расследованиями, среди прочего она публиковала материалы о "российских интернет- троллях". Она заявляла, что после этого против нее была начата информационная кампания.

История Яницкина

В конце января Финляндия обжаловала решение суда Андорры не экстрадировать Яницкина. Как пояснил тогда представитель vинюста, суд постановил не выдавать его из-за ошибки в просьбе об экстрадиции, которая теперь исправлена.

Илья Яницкин, который проходил лечение от тяжелой болезни, в течение длительного срока проживал за пределами Финляндии. В начале августа 2017 года он был задержан властями Андорры по запросу финских властей и помещен в СИЗО. Спустя 2,5 месяца его перевели под домашний арест.

В Финляндии Яницкина подозревали в ряде нарушений законодательства страны - в разжигании ненависти по отношению к группе лиц, унижении достоинства, разглашении тайны, нарушении авторских прав. В июне прошлого года он был заочно арестован Окружным судом Хельсинки.

Издание MV-lehti в течение всего периода кризиса с беженцами в Европе публиковало критические статьи на эту тему, материалы с осуждением миграционной политики финских властей и в поддержку националистических движений Suomi Ensin ("Финляндия прежде всего") и Rajat kiinni ("Закрыть границы"), а также обвинения во лжи в адрес крупнейших финских СМИ. Сейчас Яницкин уже не является владельцем издания, однако профиль газеты после передачи ее новому хозяину не поменялся.