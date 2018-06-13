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Спасенный сахалинскими нефтяниками орлан поселился в зоопарке Комсомольска-на-Амуре

Общество
13 июня, 5:04 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Птицу решили не отпускать на волю из-за заболевания глаз

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июня. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Краснокнижный белоплечий орлан, спасенный нефтяниками проекта "Сахалин-1" в декабре 2017, поселился в зоопарке Комсомольска-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы компании (оператора проекта "Сахалин-1") "Эксон Нефтегаз Лимитед" Алексей Курбатов.

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Истощенного орлана на нефтегазовой платформе "Беркут", которая находится в 25 км от берега, заметили 29 ноября 2017 года. В декабре сотрудники компании провели спасательную операцию по снятию птицы с платформы. В конце марта в Южно-Сахалинске орнитологи Владимир Романов и Владимир Мастеров провели контрольное обследование, которое показало, что птица больна хронически - из-за инфекции у нее возникли рубцы на роговице глаз. Они рекомендовали не выпускать орлана на волю, а оставить с людьми.

"Поселить птицу в зоопарке Комсомольска-на-Амуре - идея Мастерова. Он вспомнил, что там есть самка орлана, которая может стать подходящей парой нашей птице. Были длительные консультации, и вот в конце прошлой недели орлан с Сахалина переехал в Комсомольск-на-Амуре", - рассказал Курбатов.

По его словам, пока орлан не имеет имени, но специалисты зоопарка планируют назвать его Каем, так как самку зовут Герда. "История спасения не закончилась: теперь мы ждем птенцов. Специалисты говорят, что на это потребуется два - три года, пока птицы привыкают друг другу", - сказал Курбатов.

Белоплечий орлан - эндемик Дальнего Востока. Численность вида составляет 6 - 7,5 тыс. особей. На Сахалине обитают более тысячи особей.

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