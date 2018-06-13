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Российские военные восстанавливают школу в окрестностях Дамаска

Общество
13 июня, 5:07 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 13, июня. /ТАСС

Из России привезли гуманитарную помощь для восстановления социальных объектов

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ДАМАСК, 13 июня. /ТАСС/. Разрушенная школа в городе Яльда, в окрестностях Дамаска, будет восстановлена с использованием гуманитарной помощи, доставленной российскими военными.

На нескольких грузовиках в город привезли металлические трубы, почти два километра силовых кабелей, а также около трех километров проводов, необходимых для восстановления электроснабжения.

"Для дружественного сирийского народа от Российской Федерации привезена гуманитарная помощь для восстановления социальных объектов. В данный момент - школы", - сообщил журналистам заместитель начальника штаба материально-технического обеспечения российской группировки войск в Сирии по формированию гуманитарной помощи полковник Сергей Грязнов.

Данные материальные средства пойдут для скорейшего восстановления объектов. В дальнейших планах - подвоз стройматериалов, техники и продовольствия, информировал Грязнов.

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