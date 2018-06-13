Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Рамзан Кадыров отнесся с юмором к песне Семена Слепакова, который накануне чемпионата мира в шуточном ролике предложил назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу. Об этом глава Чечни сообщил в среду на своей странице "ВКонтакте".

"Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", - отметил Кадыров.

"Но вот только одно обидно: несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне возглавляемая мною команда проиграла. Это непорядок. Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное: пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе", - заметил Кадыров. Он также заявил, что верит в успех сборной России, и пожелал спортсменам победы в чемпионате.

11 июня Слепаков опубликовал шуточную песню на Youtube, в которой предложил кандидатуру Кадырова на место тренера сборной России по футболу перед чемпионатом мира. Это автор песни объяснил твердостью характера главы Чечни. Однако, как отмечается в песне, после поражения российской сборной в матче с Эмиратами Кадыров отказался продолжать тренировать футболистов.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.