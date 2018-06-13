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В Японии в 2022 году понизят возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет

Общество
13 июня, 5:42 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, июня. /ТАСС

Согласно новому закону, молодые японцы получат возможность раньше заключать браки и брать кредиты на свое имя

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ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Власти Японии окончательно утвердили в среду законопроект о снижении возраста совершеннолетия в стране с 20 до 18 лет. В верхней палате парламента в его пользу проголосовали 169 депутатов, против высказались 69, передает телеканал NHK.

Ранее в марте этот документ был одобрен нижней палатой парламента. Его вступление в силу произойдет с началом 2022 финансового года (1 апреля 2022 год - прим. ТАСС). Согласно новому закону, молодые японцы, в частности, получат возможность раньше заключать браки и брать кредиты на свое имя без предварительного одобрения и поручительства со стороны родителей.

В связи с принятием нового закона будут внесены соответствующие поправки в гражданский кодекс страны - впервые с конца XIX века, когда он начал действовать в Японии. Несмотря на это, лицам в возрасте 18-19 лет по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкогольные напитки и играть в азартные игры.

Сейчас несовершеннолетние в Японии могут жениться или выходить замуж только с согласия родителей - с 18 лет для молодых людей и с 16 лет для девушек. Правительство страны решило уравнять легальный возраст вступления в брак для обоих полов, поскольку пришло к выводу, что у существовавшей до сих пор дискриминационной нормы не было никакой рациональной причины, а число девушек, выходящих замуж в 16-17 лет с одобрения родителей, практически сошло на нет.

Между тем, как показывают опросы общественного мнения, больше половины жителей Японии выступают против повышения возраста совершеннолетия. В первую очередь они объясняют свое недовольство отсутствием финансовой базы, поскольку в 18 лет японцы только заканчивают школу и поступают в вузы, после чего начинают активно подрабатывать.

В 2016 году в Японии понизили минимальный возраст, позволяющий гражданам участвовать в выборах, с 20 до 18 лет. По мнению правительства, это должно способствовать большему вовлечению молодежи в политическую жизнь страны и повышению политической грамотности среди них.

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