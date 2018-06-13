Солдаты поискового батальона ЗВО нашли останки 23 бойцов времен войны в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Поисковый батальон Западного военного округа (ЗВО) обнаружил в Ленинградской области останки 23 бойцов Красной Армии и вермахта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЗВО.
"Военнослужащие 90-го поискового батальона Западного военного округа в ходе проведения раскопок в районе озера Барское в Ленинградской области обнаружили останки 23 бойцов. Среди обнаруженных 19 являются красноармейцами, четверо - немецкие солдаты. В настоящее время поисковики ЗВО приступили к идентификации погибших, найдено только два именных предмета", - рассказали в округе.
Также в районе раскопок было найдено больше 90 взрывоопасных предметов. Боеприпасы обезвредили.
Найденные военнослужащие будут похоронены с воинскими почестями, на месте могилы установят памятник.
В годы войны озеро Барское стало местом ожесточенных боев между советскими и немецкими войсками в ходе битвы за Ленинград.