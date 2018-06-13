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Солдаты поискового батальона ЗВО нашли останки 23 бойцов времен войны в Ленобласти

Общество
13 июня, 7:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

В пресс-службе округа уточнили, что среди обнаруженных 19 являются красноармейцами, четверо - солдаты вермахта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Поисковый батальон Западного военного округа (ЗВО) обнаружил в Ленинградской области останки 23 бойцов Красной Армии и вермахта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЗВО.

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"Военнослужащие 90-го поискового батальона Западного военного округа в ходе проведения раскопок в районе озера Барское в Ленинградской области обнаружили останки 23 бойцов. Среди обнаруженных 19 являются красноармейцами, четверо - немецкие солдаты. В настоящее время поисковики ЗВО приступили к идентификации погибших, найдено только два именных предмета", - рассказали в округе.

Также в районе раскопок было найдено больше 90 взрывоопасных предметов. Боеприпасы обезвредили.

Найденные военнослужащие будут похоронены с воинскими почестями, на месте могилы установят памятник.

В годы войны озеро Барское стало местом ожесточенных боев между советскими и немецкими войсками в ходе битвы за Ленинград.

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