Рекордные 34 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2017 году

ООН, 13 июня. /ТАСС/. Весь комплекс мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией в России является бесплатным, и в прошлом году тестирование на наличие вируса прошли рекордные 34 млн граждан страны. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Сергей Кононученко на заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном борьбе с ВИЧ/ СПИД.

По его словам, Россия "придает большое значение борьбе с эпидемией на национальном и глобальном уровнях". Он рассказал о реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, а также применяемом в РФ "комплексном подходе" при оказании медицинской помощи лицам, зараженным вирусом. Кроме того, отметил дипломат, в стране "внедряются технологии социальной адаптации и реабилитации, меры социальной поддержки, проводятся широкие информационные кампании". "В 2017 году тестирование на ВИЧ-инфекцию прошло беспрецедентное число граждан - 34 млн человек", - сообщил Кононученко.

Зампостпреда РФ подчеркнул, что "весь комплекс мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией, включая профилактику и лекарственное обеспечение, является бесплатным для россиян". "В 2017 году антиретровирусную терапию получали 320 тыс. пациентов", - добавил он. По его словам, в стране практически остановлена передача ВИЧ от матери ребенку.

Кроме того, продолжил Кононученко, в России принимают меры по формированию "социальной среды, исключающей дискриминацию по отношению к ВИЧ-инфицированным". В частности "предусмотрено внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка или взять его под опеку", пояснил он.

Генассамблея во вторник обсудила ход осуществления принятой в 2001 году Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД, а также других политических документов по этому вопросу. Выступая на заседании, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны сосредоточить усилия на предотвращении передачи вируса и в первую очередь защитить от него молодежь. Он высказался за предоставление широкого круга услуг в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, реализацию программ снижения вреда от наркозависимости и обеспечение больных ВИЧ доступом к антиретровирусной терапии.

"В этот поворотный момент мы должны с новой силой и решимостью добиваться создания мира, свободного от СПИДА. Эпидемия не закончилась, но ее можно остановить. Мы все должны сделать свою часть работы", - заявил Гутерриш. Борьба с ВИЧ - одна из Целей устойчивого развития, утвержденных на саммите в ООН в 2015 году. Тогда мировое сообщество поставило себе задачу положить конец эпидемии ВИЧ к 2030 году.