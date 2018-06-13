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Замминистра юстиции РФ: жалоба Telegram в ЕСПЧ может не дойти до рассмотрения в этом году

Общество
13 июня, 7:58 дата обновления: 13 июня, 8:02 UTC+3

Михаил Гальперин подчеркнул, что Минюст не получал официального уведомления из Страсбурга

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Европейского суда по правам человека

Европейского суда по правам человека

© EPA-EFE/PATRICK SEEGER

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Жалоба мессенджера Telegram в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей может не дойти до рассмотрения в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин.

По его словам, Минюст не получал официального уведомления из Страсбурга по этой жалобе. Официальное сообщение о ней российским властям для подготовки правовой позиции будет направлено после коммуникации жалобы, если она отвечает критериям приемлемости. "На этапе изучения, предшествующем коммуникации, жалоба может находиться в так называемой фильтрационной секции суда от нескольких месяцев до нескольких лет", - сказал Гальперин.

Ранее представитель Telegram Павел Чиков сообщил ТАСС, что в базе ЕСПЧ появилась карточка жалобы юриста Дамира Гайнутдинова, представляющего мессенджер в Страсбурге.

16 октября 2017 года мировой судебный участок № 383 Мещанского района Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал на 800 тыс. рублей.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки. 14 июня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на блокировку мессенджера.

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