Трамп раскритиковал Роберта де Ниро, нецензурно выразившегося в его адрес

ТАСС, 13 июня. Президент США Дональд Трамп во вторник резко раскритиковал актера Роберта де Ниро в ответ на его оскорбительные высказывания в свой адрес. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил на своей странице в Twitter.

"Роберт де Ниро, человек с очень низким уровнем интеллекта, получил много ударов в голову от реальных боксеров в кино. Я наблюдал за ним <...> и искренне верю, что он мог получить травму головы", - написал Трамп. "Я думаю, он не осознает, что [американская] экономика сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо, при самой высокой за все время занятости, и многие компании возвращаются в нашу страну. Очнись!" - призвал он.

74-летний де Ниро, прославившийся ролями в фильмах "Крестный отец", "Таксист" и "Бешенный бык", нецензурно выразился в адрес Трампа в воскресенье на 72-й церемонии вручения театральной премии Tony Awards, чем вызвал бурную одобрительную реакцию публики.