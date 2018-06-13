Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп раскритиковал Роберта де Ниро, нецензурно выразившегося в его адрес

Общество
13 июня, 8:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Президент США указал, что экономика страны находится в "лучшем состоянии, чем когда-либо"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

ТАСС, 13 июня. Президент США Дональд Трамп во вторник резко раскритиковал актера Роберта де Ниро в ответ на его оскорбительные высказывания в свой адрес. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил на своей странице в Twitter.

Смотрите также

Роберт де Ниро назвал США "страдающими от временного безумия"

Эминем в нецензурной форме раскритиковал Трампа

"Роберт де Ниро, человек с очень низким уровнем интеллекта, получил много ударов в голову от реальных боксеров в кино. Я наблюдал за ним <...> и искренне верю, что он мог получить травму головы", - написал Трамп. "Я думаю, он не осознает, что [американская] экономика сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо, при самой высокой за все время занятости, и многие компании возвращаются в нашу страну. Очнись!" - призвал он.

74-летний де Ниро, прославившийся ролями в фильмах "Крестный отец", "Таксист" и "Бешенный бык", нецензурно выразился в адрес Трампа в воскресенье на 72-й церемонии вручения театральной премии Tony Awards, чем вызвал бурную одобрительную реакцию публики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
2
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
3
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Трамп раскритиковал Роберта де Ниро, нецензурно выразившегося в его адрес
7
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости