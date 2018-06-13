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Минюст РФ: за 20 лет Россия выплатила гражданам €200 млн по решениям ЕСПЧ

Общество
13 июня, 8:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Замминистра юстиции Михаил Гальперин отметил, что Россия "исполняет практически все решения" Европейского суда по правам человека

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Европейского суда по правам человека

Европейского суда по правам человека

© EPA-EFE/PATRICK SEEGER

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия выплатила гражданам по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) около €200 млн за 20 лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин.

"Некоторое время назад одна из правозащитных организаций вбросила в СМИ очередную сенсационную новость о том, что ЕСПЧ за последние 20 лет по российским делам присудил заявителям €2 млрд. Но в этой сумме €1,8 млрд (90%) составляет выплата только по одному постановлению - по делу ЮКОСа, которое не имеет никакого отношения к защите прав простых граждан России", - сообщил Гальперин.

По мнению замминистра, это явный пример попытки представить обществу необъективную картину взаимоотношений России и Европейского суда. Он отметил, что дело ЮКОСа постепенно выходит из политической повестки Совета Европы. "Россия исполняет практически все решения ЕСПЧ. Это неоднократно подчеркивалось ответственными лицами Совета Европы на различных публичных площадках", - подчеркнул он.

В 2014 году ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа более €1,866 млрд в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году, однако Конституционный суд РФ по обращению Минюста постановил, что данное решение не может быть исполнено. Как заявил председатель КС России Валерий Зорькин, это постановление основано на интерпретации конвенции ЕСПЧ и не отменяет для РФ приоритета Конституции.

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Персоны
Гальперин, Михаил Львович
Темы
Дело ЮКОСа
Страны
Россия
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