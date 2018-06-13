Дипломаты подключились к решению проблемы брошенных в Японии моряков с судна Tredecim

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Российское консульство в Японии подключилось к решению проблемы моряков с судна Tredecim, среди которых трое россиян и один украинец и которые брошены судовладельцем в порту Вакканай (Япония). Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков Николай Суханов.

Ранее ТАСС сообщал, что моряки обратились в профсоюз и генконсульство РФ с просьбой помочь им вернуться домой. Моряки сообщили, что судно Tredecim (под флагом Танзании) занималось транспортировкой груза в Японском море, в феврале траулер в проливе Лаперуза получил повреждение и был отбуксирован в порт Вакканай. Основная часть экипажа была отправлена в Россию, на судне остались четыре человека, три из которых граждане РФ, один - Украины. У них закончилось топливо и продукты питания, зарплата не выплачивается уже шесть месяцев, попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными, у старшего помощника капитана начались проблемы со здоровьем.

"Координатор Международной федерации транспортных работников (International Transport Workers' Federation, ITF) в Японии Фусао Охори сообщил, что связался с нашим консульством, где ему сообщили, что завтра представитель консульства посетит судно в Вакканае. Кроме этого, они собираются решить вопрос с обеспечением экипажа продуктами и водой. Также Фусао Охори сообщил, что взял под личный контроль решение проблемы и безопасность моряков в порту Вакканай", - сообщил Суханов, добавив, что береговая охрана Японии также готова при необходимости подключиться к решению проблемы с обеспечением моряков продуктами.

Консульство Украины в Токио также поставлено в известность о ситуации, добавил Суханов. По его словам, сейчас основной проблемой остается вопрос репатриации моряков на родину, это возможно сделать за счет консульства. Для этого необходимо найти того, кто заменит нынешний экипаж и будет охранять судно, эту проблему должны решить дипломаты с морской администрацией порта Вакканай. Получение задолженности по зарплате под большим вопросом, отметил собеседник агентства.

"Общая задолженность по заработной плате составляет $80 тыс. (более 5 млн рублей). Контрактов у моряков на руках нет, узнать, кто судовладелец, очень сложно. Фусао Охори сообщил нам, что судно вероятнее всего занималось нелегальным рыболовством, то есть было браконьером, поэтому судовладелец и скрывается. После получения пробоины в проливе Лаперуза судно было отбуксировано в Вакканай, и до сих пор пробоина не ликвидирована; судну необходим ремонт, но кто будет нести ответственность за судно, не понятно", - рассказал Суханов.

Он уточнил, что у старшего помощника капитана, Игоря Константинова, есть проблемы с желудком. Его осмотрели врачи в местном госпитале, выписали необходимые лекарства, в целом его жизни сейчас ничего не угрожает.