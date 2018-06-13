Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: форум "Амур" способствует раскрытию потенциала Дальнего Востока

Общество
13 июня, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Президент РФ выразил уверенность, что насыщенная программа форума и возможности для неформального общения станут основой для выработки смелых и прорывных решений

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

СПЕЦПРОЕКТ

Дальний Восток: энергетика роста

Спецпроект о перспективах развития электроэнергетики на Дальнем Востоке России, создан при поддержке ПАО "РусГидро"

"Он [форум] обещает стать востребованной и во многом уникальной площадкой для встреч и плодотворных дискуссий талантливых, активных, энергичных юношей и девушек. В центре вашего внимания - ключевые вопросы развития страны и конечно, обсуждение совместных планов и перспективных программ, нацеленных на раскрытие огромного потенциала российского Дальнего Востока", - говорится в приветствии.

Путин выразил уверенность, что насыщенная программа форума и возможности для неформального общения станут основой для выработки смелых и прорывных решений, которые будут реализованы на практике.

Форум "Амур", девиз которого "Жить на Дальнем Востоке", проходит с 5 по 27 июня. Программа включает три смены, каждая из которых длится по семь дней. Первая смена - "Дальний Восток - территория развития" с 5 по 11 июня собрала участников из дальневосточных регионов.

Вторая смена - "Человеческий капитал", началась 13 июня. Смена направлена на вовлечение молодежи в социальную практику, добровольчество, поддержку различных инициатив. Третья смена - "Инженеры будущего" - также пройдет с участием молодых людей с разных регионов страны, она начнется 21 июня и будет направлена на вовлечение молодежи в реализацию проектов развития территорий, предпринимательскую и научную деятельность. Помимо образовательной, запланирована также и внеучебная программа - экскурсии на градообразующие предприятия Комсомольска-на-Амуре и по городу.

Молодежный форум "Амур" ежегодно проводится в Хабаровском крае с 2016 года. В январе 2018 года форуму присвоен всероссийский статус, с этой инициативой выступил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Смотрите также

На форуме "Амур" в Хабаровском крае представят проекты по развитию Дальнего Востока

Всероссийский форум "Амур" в Хабаровском крае посетят более 1 тыс. молодых людей

Козлов: кадровый вопрос на Дальнем Востоке поможет решить новый попечительский совет

Дальний Восток получит из бюджета РФ дополнительно более 1 млрд рублей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
2
Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по МН17
3
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
6
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости