Путин: форум "Амур" способствует раскрытию потенциала Дальнего Востока

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

СПЕЦПРОЕКТ Дальний Восток: энергетика роста Спецпроект о перспективах развития электроэнергетики на Дальнем Востоке России, создан при поддержке ПАО "РусГидро"

"Он [форум] обещает стать востребованной и во многом уникальной площадкой для встреч и плодотворных дискуссий талантливых, активных, энергичных юношей и девушек. В центре вашего внимания - ключевые вопросы развития страны и конечно, обсуждение совместных планов и перспективных программ, нацеленных на раскрытие огромного потенциала российского Дальнего Востока", - говорится в приветствии.

Путин выразил уверенность, что насыщенная программа форума и возможности для неформального общения станут основой для выработки смелых и прорывных решений, которые будут реализованы на практике.

Форум "Амур", девиз которого "Жить на Дальнем Востоке", проходит с 5 по 27 июня. Программа включает три смены, каждая из которых длится по семь дней. Первая смена - "Дальний Восток - территория развития" с 5 по 11 июня собрала участников из дальневосточных регионов.

Вторая смена - "Человеческий капитал", началась 13 июня. Смена направлена на вовлечение молодежи в социальную практику, добровольчество, поддержку различных инициатив. Третья смена - "Инженеры будущего" - также пройдет с участием молодых людей с разных регионов страны, она начнется 21 июня и будет направлена на вовлечение молодежи в реализацию проектов развития территорий, предпринимательскую и научную деятельность. Помимо образовательной, запланирована также и внеучебная программа - экскурсии на градообразующие предприятия Комсомольска-на-Амуре и по городу.

Молодежный форум "Амур" ежегодно проводится в Хабаровском крае с 2016 года. В январе 2018 года форуму присвоен всероссийский статус, с этой инициативой выступил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.