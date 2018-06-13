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Минюст: двое заключенных требовали в ЕСПЧ компенсации от РФ за сбритые в колониях бороды

Общество
13 июня, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Уполномоченный Российской Федерации при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин отметил, что "в нашей практике попадаются жалобы, которые можно назвать курьезными"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Двое российских заключенных подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на требование брить бороду в колониях. Об этом в интервью ТАСС сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин.

"Конечно, в нашей практике попадаются жалобы, которые можно назвать курьезными. Такими, к примеру, можно счесть жалобы "Таран против Российской Федерации" и "Колгин против Российской Федерации", в которых заявители, отбывающие наказание в виде лишения свободы, выражали протест против обязанности брить бороду", - сказал он.

По словам Гальперина, были и другие курьезные жалобы. Например, в деле "Васянович против России" заявитель обжаловал отказ российских судов удовлетворить его требования о компенсации материального ущерба из-за невозможности обменять накопленные им пивные крышки на напитки.

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Персоны
Гальперин, Михаил Львович
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