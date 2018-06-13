Свыше 285 млн рублей выделил ФСС для профилактики травм на производстве в Башкирии

УФА, 13 июня. /ТАСС/. Свыше 285 млн рублей потратит отделение Фонда социального страхования (ФСС) Башкирии на профилактику производственного травматизма. Об этом сообщила в среду ТАСС специалист отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения Татьяна Кашута.

"В этом году сумма финансирования увеличилась на 10 млн и составила 285,5 млн рублей", - сказала она. По итогам прошлого года средства на меры по снижению производственного травматизма и профилактике профессиональных заболеваний получили 2510 предприятий республики. Деньги пошли на приобретение средств индивидуальной защиты, а также на проведение медицинских осмотров, обучение и специальные оценки условий труда.

Кашута напомнила, что программа по финансированию мер по профилактике производственного травматизма реализуется фондом социального страхования с 2014 года. "За это время предприятия Башкирии получили от регионального отделения фонда свыше 2,1 млрд рублей", - подчеркнула она.