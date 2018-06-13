Власти Крыма изучат предложение ученых ограничить въезд личных машин в прибрежные города

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Крыма изучат предложения ученых ограничить передвижение на личных автомобилях по побережью полуострова, прежде всего, въезд в курортные города Южного берега. По мнению авторов концепции, это позволит разгрузить и без того узкие улочки крымских курортов и сделать воздух чище, однако, как отмечают власти и эксперты, для этого потребуются многомиллионные вложения на организацию перехватывающих парковок, а то и вовсе строительство автодорожных объездов.

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Ранее сообщалось, что эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) разработали концепцию развития Крыма, в которой предложили ограничить передвижение на личных автомобилях по побережью полуострова. По их мнению, в Крыму стоит ограничить въезд легковушек в центральную часть курортных городов и поселков и в 100-метровые зоны от моря. При этом ограничения не коснутся общественного транспорта и спецтранспорта, а для грузовых автомобилей предполагается введение специальных часов для доставки товара. Также эксперты считают необходимым ввести систему платных парковок и платный въезд в населенные пункты Южного берега Крыма и повысить штрафы за парковки в неположенных местах.

"Конечно, будем изучать [предложения экспертов РАНХиГС]", - сказала ТАСС главный архитектор Крыма Ирина Соловьева. По ее словам, власти региона, как и туристы, видят, как в высокий летний сезон курортные города и поселки Крыма задыхаются от транспорта, но решать проблему нужно комплексно.

"Мы эту проблему видим, но к ее решению надо идти, и мы идем к ней. Другой вопрос, что средств потребуется очень много. На те же парковки и так далее. К решению этого вопроса нужно привлекать коммерцию, чтобы не бюджетные средства были потрачены", - рассказала Соловьева.

Историческая проблема

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк рассказал, что проблема с транспортной перегрузкой приморских городов - "она не крымская, а всемирная".

"Если брать те же Сочи, крымские города, Канны, Ниццу, Сан-Ремо - это все маленькие приморские города, которые были созданы столетиями назад, когда об автомобилях еще никто и не мечтал. Они на тот момент зарождались не за счет туризма, а за счет рыбацких деревень, портов, и чем была выгоднее морская логистика, тем быстрее город развивался. Это потом, конечно, появилась мода на отдых на море, на прогулки, изучили лечебные свойства морской воды, морского воздуха, и туризм начал развиваться", - напомнил Черняк.

По его словам, в современных условиях власти должны задуматься об ограничениях использования личных автомобилей на побережье, поэтому разработанная концепция экспертов РАНХиГС заслуживает изучения.

"Нам надо однозначно продумывать варианты ограничения [использования личных машин на курортах], особенно на набережных… Но здесь должно быть по принципу - если закрывать, то для всех. Не должно быть привилегированных, когда кто-то может, кто-то не может, у кого-то есть пропуск, у кого-то нет", - пояснил Черняк.

Подумать о парковках

Власти и эксперты уверены, что прежде чем ввести ограничения использования машин, на курортах предстоит развить сеть парковок.

"Каждому муниципальному образованию независимо от того, маленький это поселок или крупный город, надо уже сейчас, продумывать парковки. Тем более что развитие Крыма не стоит на месте, не только Крымский мост заработал, но и все города развиваются и расширяются, растет число автомобилей", - отметил Черняк.

Главный архитектор Крыма согласилась, что строительство перехватывающих парковок на курортах Крыма необходимо, но там могут возникнуть сложности с выделением земельных участков.

"У нас стоит задача, чтобы каждый город продумал некие площадки для организации перехватывающих парковок. Но на курортах, особенно на ЮБК [Южном берегу Крыма], есть проблемы с выделением земельных участков для того, чтобы обеспечить перехватывающие парковки. Тут надо подходить комплексно к вопросу - решать проблемы и с землей, и с доставкой отдыхающих к тем же набережным. Это целая программа должна быть продумана и транспортниками, и местными властями, и регионом в целом", - отметила Соловьева.

Она добавила, что сейчас каждый курортный город разрабатывают предложения, как уменьшить транспортную нагрузку на своих территориях. "Некие такие предложения по движению транспорта уже прорабатываются в каждом городе индивидуально… Одно дело, кинуть клич: давайте уберем [транспорт с набережных и из центра курортных городов], а другое дело - продумать мероприятия, как к этому прийти. Эта жизненная ситуация, которой необходимо заниматься на всех уровнях", - сказала главный архитектор республики.

Черняк добавил, что привлекательность курортов Крыма от введения ограничений использования личных автомобилей на побережье не пострадает, если все будет продумано "правильно и с позиции человека-клиента". "Человек, приезжая на курорт, не должен переживать за свою машину, о том, как он дотащит свой чемодан [до отеля]. Если это все комплексно выстроить, правильно объяснить туристам, то проблем с этим не будет", - сказал собеседник агентства.

Проблемы курортов Крыма

Власти крымских курортов отметили, что видят проблему растущего транспорта, особенно в летний период, а решить ее поможет строительство объездных дорог, но, как правильно, это дорогостоящие проекты. А в главном курорте Крыма - Ялте ищут места для перехватывающих парковок.

"В летний период Судак задыхается от транспорта. В этой ситуации спасет вариант - построить объездную дорогу на Новый свет [ближайший к Судаку курортный поселок], и тогда существенно меньше будет проблем в городе. Это дорогой проект", - рассказал ТАСС начальник управления экономического развития администрации Судака Александр Гарничев.

По его словам, в стометровой зоне Судака "и так никто не ездит" из-за ее специфики - это парковая зона. "Но ограничить использование авто [в других частях города] технически невозможно. По большому счету только три дороги подходят к морю, это единственные способы доставки людей и грузов в прибрежную зону", - сказал он. Гарничев добавил, что плотная застройка Судака не позволит сделать большие парковки, а лишь "парковочные карманы" на 2-5 машин. При этом, власти планируют сделать как можно больше таких бесплатных парковок, добавил он.

Власти Ялты, которая славится своими узкими улочками, рассказали ТАСС, что в городе уже есть пешеходные зоны, куда запрещен заезд транспортных средств, - это Набережная имени Ленина, Пушкинская аллея, Городской сад в районе концертного зала "Юбилейный". Но этого недостаточно - центр города нуждается в разгрузке от транспортных средств, над этой проблемой власти Ялты уже работают. В частности, чиновники продумывают новую "комплексную транспортную схему и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры" Ялты, и в этой работе готовы учесть предложения экспертов РАНГиХС, сообщили в пресс-службе администрации.

В пресс-службе добавили, что в Ялте уже формируют перечень земельных участков "под организацию перехватывающих парковок при въезде в город". "Администрацией города проводится оптимизация существующей маршрутной транспортной сети с целью разгрузки центральной части города от транспортных средств, обслуживания населения экологически чистым транспортом и создания конкуренции общественного пассажирского транспорта к личному легковому", - рассказали в администрации.