Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии лишь в первом чтении. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Если мы исходим из того, что, допустим, правительство завтра рассматривает этот вопрос [о пенсионном возрасте] и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку (по субъектам законодательной инициативы - прим. ТАСС) есть месяц. И мы можем с вами спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению. Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламенты", - сказал он в cреду на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев на том же заседании отметил, что принятие предложений кабмина по пенсионному возрасту в 1-м чтении в весеннюю сессию позволит провести их общественное обсуждение.

"Я понимаю ваши опасения в связи с возможным внесением правительством предложений по пенсионной реформе", - обратился депутат к представителям оппозиционных фракций, которые предположили, что палата продлевает свою весеннюю сессию на неделю (до 29 июля), чтобы рассмотреть данные инициативы. "Согласитесь: наверное, лучше было бы их принять сейчас, пусть даже они спорные, чтобы иметь больше возможностей для их обсуждения, - отметил он. - Принимая или обсуждая их в первом чтении сейчас, мы будем иметь возможность организовать то самое широкое обсуждение, о котором все говорят, возможность встретиться с нашими избирателями, услышать их мнение и их предложения".