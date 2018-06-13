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Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии

Общество
13 июня, 10:41 UTC+3

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что при внесении законопроекта в Госдуму, депутаты смогут рассмотреть его в первом чтении и обсудить в летний период

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии лишь в первом чтении. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Если мы исходим из того, что, допустим, правительство завтра рассматривает этот вопрос [о пенсионном возрасте] и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку (по субъектам законодательной инициативы - прим. ТАСС) есть месяц. И мы можем с вами спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению. Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламенты", - сказал он в cреду на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев на том же заседании отметил, что принятие предложений кабмина по пенсионному возрасту в 1-м чтении в весеннюю сессию позволит провести их общественное обсуждение. 

"Я понимаю ваши опасения в связи с возможным внесением правительством предложений по пенсионной реформе", - обратился депутат к представителям оппозиционных фракций, которые предположили, что палата продлевает свою весеннюю сессию на неделю (до 29 июля), чтобы рассмотреть данные инициативы. "Согласитесь: наверное, лучше было бы их принять сейчас, пусть даже они спорные, чтобы иметь больше возможностей для их обсуждения, - отметил он. - Принимая или обсуждая их в первом чтении сейчас, мы будем иметь возможность организовать то самое широкое обсуждение, о котором все говорят, возможность встретиться с нашими избирателями, услышать их мнение и их предложения".

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Персоны
Володин, Вячеслав Викторович Исаев, Андрей Константинович
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