Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Шанхае начался отбор в национальную команду на чемпионат WorldSkills в Казани

Общество
13 июня, 10:38 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Для отбора в национальную команду в Шанхай съехалось около 900 претендентов со всего Китая

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Отборочные соревнования в национальную команду Китая на чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills International, который пройдет в 2019 году в Казани, начались в среду в Шанхае. Как пишет местная газета "Шанхай жибао", состязания молодых профессионалов будут проходить до пятницы в Национальном выставочном центре National Exhibition and Convention Center (NECC).

Для отбора в национальную команду в Шанхай съехалось около 900 претендентов со всего Китая. Им предстоит продемонстрировать свое мастерство в 34 различных специальностях. Оценка навыков будет вестись по международным стандартам WorldSkills. Начавшиеся соревнования в Шанхае станут самым масштабным отбором участников на предстоящий международный чемпионат, который когда-либо проходил на территории Китая. Аналогичный отбор, но уже по другим категориям будет проведен позже в этом году в административном центре южной провинции Гуандун городе Гуанчжоу.

На 45-м мировом первенстве по стандартам WorldSkills в Казани Китай планирует выставить своих молодых профессионалов в 52 категориях. Нынешние отборочные соревнования, как подчеркнул глава администрации города Ин Юн, станут своего рода тестовым прогоном и проверкой возможностей мегаполиса перед 46-м чемпионатом WorldSkills, который состоится в Шанхае в 2021 году.

На днях ассоциация WorldSkills International подписала в Китае два соглашения. Одно с Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, а другое - с правительством Шанхая. Первый документ касается подтверждения того, что следующий после Казани чемпионат мира по профессиональному мастерству состоится 22-27 сентября 2021 года в Шанхае. Во втором соглашении речь идет о строительстве рядом с мостом Янпу в Шанхае музея профессионального мастерства, который станет своего рода международной площадкой для демонстрации рабочих специальностей, подготовки молодых специалистов, обмена опытом, а также центром документации для WorldSkills International.

Первые международные соревнования в Китае

В июне 2017 года в Шанхае состоялись первые на территории Китая международные соревнования по профессиональному мастерству по стандартам движения WorldSkills International. Участие в них приняли представители 35 стран и регионов мира, включая Россию.

Россию представлял расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. Свыше 30 участников из разных регионов РФ выступили практически во всех основных соревновательных разделах. Результатом для российской сборной стали 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали в таких блоках, как электроника, дизайн одежды, программное обеспечение и решения для бизнеса, сварка, кузовной ремонт автомобилей, регулирование производственных процессов, мобильная робототехника, парикмахерское искусство, производство кондитерских изделий, технологии графики и дизайна, а также приготовление выпечки.

WorldSkills в Китае

После принятия в члены WorldSkills International в 2010 году Китай начал внедрять в программу подготовки рабочих стандарты чемпионата мира по профессиональному мастерству. На данный момент в КНР насчитывается около 86 специализированных центров, где применяются методы подготовки профессиональных рабочих, отвечающих требованиям WorldSkills Competition.

В последние годы правительство Китая уделяет повышенное внимание модернизации производственного сектора страны и подготовке квалифицированных рабочих кадров. По официальным данным, 800 млн человек в КНР входят в число экономически активных членов общества, 165 млн из них являются профессиональными рабочими, а 45 млн - рабочими высшей квалификации. По всей стране порядка 27 млн молодых людей проходят подготовку по программам освоения различных рабочих специальностей в специализированных колледжах и школах, которых в Китае насчитывается свыше 12 тыс.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Идея подобной организации зародилась в 1946 году, ее цель - поощрять конкуренцию среди молодых людей, чтобы повысить их энтузиазм в освоении рабочих профессий, а также для сравнения их навыков и способностей.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition проходит раз в два года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
WorldSkills
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
2
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
3
Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по МН17
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
7
Трамп раскритиковал Роберта де Ниро, нецензурно выразившегося в его адрес
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости