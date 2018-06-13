В Шанхае начался отбор в национальную команду на чемпионат WorldSkills в Казани

ШАНХАЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Отборочные соревнования в национальную команду Китая на чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills International, который пройдет в 2019 году в Казани, начались в среду в Шанхае. Как пишет местная газета "Шанхай жибао", состязания молодых профессионалов будут проходить до пятницы в Национальном выставочном центре National Exhibition and Convention Center (NECC).

Для отбора в национальную команду в Шанхай съехалось около 900 претендентов со всего Китая. Им предстоит продемонстрировать свое мастерство в 34 различных специальностях. Оценка навыков будет вестись по международным стандартам WorldSkills. Начавшиеся соревнования в Шанхае станут самым масштабным отбором участников на предстоящий международный чемпионат, который когда-либо проходил на территории Китая. Аналогичный отбор, но уже по другим категориям будет проведен позже в этом году в административном центре южной провинции Гуандун городе Гуанчжоу.

На 45-м мировом первенстве по стандартам WorldSkills в Казани Китай планирует выставить своих молодых профессионалов в 52 категориях. Нынешние отборочные соревнования, как подчеркнул глава администрации города Ин Юн, станут своего рода тестовым прогоном и проверкой возможностей мегаполиса перед 46-м чемпионатом WorldSkills, который состоится в Шанхае в 2021 году.

На днях ассоциация WorldSkills International подписала в Китае два соглашения. Одно с Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, а другое - с правительством Шанхая. Первый документ касается подтверждения того, что следующий после Казани чемпионат мира по профессиональному мастерству состоится 22-27 сентября 2021 года в Шанхае. Во втором соглашении речь идет о строительстве рядом с мостом Янпу в Шанхае музея профессионального мастерства, который станет своего рода международной площадкой для демонстрации рабочих специальностей, подготовки молодых специалистов, обмена опытом, а также центром документации для WorldSkills International.

Первые международные соревнования в Китае

В июне 2017 года в Шанхае состоялись первые на территории Китая международные соревнования по профессиональному мастерству по стандартам движения WorldSkills International. Участие в них приняли представители 35 стран и регионов мира, включая Россию.

Россию представлял расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. Свыше 30 участников из разных регионов РФ выступили практически во всех основных соревновательных разделах. Результатом для российской сборной стали 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали в таких блоках, как электроника, дизайн одежды, программное обеспечение и решения для бизнеса, сварка, кузовной ремонт автомобилей, регулирование производственных процессов, мобильная робототехника, парикмахерское искусство, производство кондитерских изделий, технологии графики и дизайна, а также приготовление выпечки.

WorldSkills в Китае

После принятия в члены WorldSkills International в 2010 году Китай начал внедрять в программу подготовки рабочих стандарты чемпионата мира по профессиональному мастерству. На данный момент в КНР насчитывается около 86 специализированных центров, где применяются методы подготовки профессиональных рабочих, отвечающих требованиям WorldSkills Competition.

В последние годы правительство Китая уделяет повышенное внимание модернизации производственного сектора страны и подготовке квалифицированных рабочих кадров. По официальным данным, 800 млн человек в КНР входят в число экономически активных членов общества, 165 млн из них являются профессиональными рабочими, а 45 млн - рабочими высшей квалификации. По всей стране порядка 27 млн молодых людей проходят подготовку по программам освоения различных рабочих специальностей в специализированных колледжах и школах, которых в Китае насчитывается свыше 12 тыс.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Идея подобной организации зародилась в 1946 году, ее цель - поощрять конкуренцию среди молодых людей, чтобы повысить их энтузиазм в освоении рабочих профессий, а также для сравнения их навыков и способностей.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition проходит раз в два года.