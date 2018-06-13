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В Амурскую область из Таиланда прилетели туристы с признаками лихорадки Денге

Общество
13 июня, 10:49 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 13, июня. /ТАСС

С развитием туристических сообщений случаи обращения жителей Амурской области с симптомами лихорадки Денге участились

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июня. /ТАСС/. Три туриста, приехавшие в Амурскую область из Таиланда, обратились к медикам с клиническими признаками лихорадки Денге. Об этом всообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

"За прошедшую неделю <...> за медицинской помощью обратились трое туристов из Таиланда с клиническими признаками лихорадки Денге", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области Екатерина Бурдинская, среди госпитализированных туристов детей нет, все они сдали соответствующие анализы и ожидают результаты.

"Симптомы лихорадки [Денге] схожи с симптомами ОРВИ и гриппа - слабость, тошнота, головокружение, температура около 39 градусов, боли в мышцах. Отмечаются кожные высыпания - лихорадка передается с укусами комаров. В данный момент обратившиеся туристы сдали анализы, которые исследуются", - сказала Бурдинская.

По информации собеседницы агентства, с развитием туристических сообщений случаи обращения жителей Амурской области с симптомами лихорадки Денге участились. Некоторые из них были подтверждены. "В этих случаях пациентам была оказана медицинская помощь до полного их выздоровления", - сказала Бурдинская.

О лихорадке Денге

По данным Всемирной организации здравоохранения Денге - это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой Денге. Риску заболевания подвергается около половины населения мира. Специального лечения Денге и тяжелой Денге нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.

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