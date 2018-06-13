Компания ФРИИ разработала нейросеть для диагностики онкологических заболеваний

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российская портфельная компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) UNIM разработала нейросеть, которая автоматизирует один из этапов диагностики онкологических заболеваний - подсчет индекса Ki-67, определяющего скорость роста опухоли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Мы сделали нейросеть, которая считает общее количество клеток в материале и, определив, сколько из них экспрессирует Ki67, дает эту информацию врачу. До появления нейросетей сделать это при помощи классических математических методов было крайне сложно. Препараты были не стандартизированы, результаты могли отличаться", - сообщили ТАСС в пресс-службе со ссылкой на слова основателя UNIM Алексея Ремеза.

По данным пресс-службы, разработанная нейросеть обеспечивает точность 95%, что выше показателя постановки диагноза врачом. При этом нейросеть сокращает объем рабочего времени врача, затраченного на процесс определения этой характеристики и повышает точность результата. Обычно у врача работа со снимком занимала 15 минут, нейросеть сокращает этот процесс до 30 секунд, отметили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что на данный момент нейросеть применяется в лаборатории стартапа в тестовом режиме. С помощью технологии просмотрены и оценены материалы более 200 диагностированных пациентов. В 2018 году число обследованных может достичь как минимум 2 тыс. человек, пояснили ТАСС в пресс-службе UNIM. На данном этапе компания сотрудничает с 30 государственными и частными медицинскими центрами и онкологическими диспансерами в десяти регионах России.

"В России таких центров в принципе немного, где-то два на регион. Мы планируем внедрить [нейросеть] во все", - рассказали ТАСС в UNIM о планах внедрения разработки.

По данным Минздрава РФ число больных раком в России в 2017 году достигло 3,5 млн. Такой диагноз впервые ежегодно получают около 600 тыс. россиян.

UNIM появилась в 2013 года как портфельная компания ФРИИ. Она специализируется на разработке новых инструментов для диагностики онкологических заболеваний.