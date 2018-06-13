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Ситуация с проездом автомобилей на белорусско-российской границе нормализовалась

Общество
13 июня, 9:10 UTC+3

Ранее в Дубровенском районе Витебской области на границе с Россией образовалась очередь из машин протяженность около 20 километров

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МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Автомобильное движение на белорусско-российской границе нормализовалось, многокилометровые пробки, возникшие накануне, исчезли. Об этом сообщили в среду ТАСС в управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома.
"Вчера были проблемы с прохождением автомобилей, сегодня ситуация нормализовалась", - сказал дежурный областного УГАИ.

Ранее в Дубровенском районе Витебской области на границе с Россией образовалась очередь из машин протяженность около 20 километров. Как сообщал журналистам начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, сотрудникам ГАИ пришлось работать в усиленном режиме для того, чтобы обеспечить дорожную безопасность и помочь продвижению автомобильного транспорта. До сих пор неизвестно о причинах возникновения автомобильного затора.

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