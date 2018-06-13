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Суд ЕС признал эксклюзивное право Louboutin на производство туфель с красной подошвой

Общество
13 июня, 11:26 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 13, июня. /ТАСС

Решение суда станет основой для вынесения апелляционного решения суда в Гааге

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Кристиан Лабутен

Кристиан Лабутен

© Alberto E. Rodriguez/Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Европейский суд юстиции признал эксклюзивным товарным знаком французского дома обуви Christian Louboutin туфли на высоком каблуке с красной подошвой.

Об этом говорится в вынесенном в среду решении суда в Люксембурге.

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Суд постановил, что голландская фирма Van Haren, выпустившая в 2012 году коллекцию обуви, включающую "лодочки" на красной подошве, "нарушила [права на] торговую марку, несмотря на иную форму обуви". "Торговая марка Louboutin защищает исключительное использование [красного] цвета применительно к конкретной части обуви", - говорится в вердикте суда.

Решение Европейского суда юстиции в Люксембурге станет основой для вынесения апелляционного решения суда в Гааге, который с 2012 года рассматривает взаимные иски Christian Louboutin и Van Haren.

Красные подошвы на туфлях Christian Louboutin появились благодаря одной из сотрудниц дизайнера. Однажды во время показа Лубутен увидел в руках своей ассистентки красный лак для ногтей, и у него возникла идея закрасить им черную подошву. Эта отличительная черта затем прославила обувную марку на весь мир.

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