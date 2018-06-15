Что делать отдыхающему, попавшему в сложную ситуацию за границей

Если вы заболели или получили травму

Каждый турист, выезжая за границу, должен купить страховой полис и носить его или копию с собой. Стандартная страховая сумма €30 тыс. К примеру, для поездки в страны Шенгена, на 14 дней стоимость полиса составит около 900 рублей на человека.

Если страховка у вас есть, нужно позвонить в сервисный центр страховой компании, его номер телефона указан в полисе. Оператору необходимо сообщить ФИО застрахованного, его местонахождение, номер контактного телефона, номер полиса, период и территорию его действия, коротко объяснить, что произошло.

Сотрудник расскажет, как действовать дальше: ехать ли в больницу самим или дождаться вызванного страховщиками врача в отеле.

При срочной госпитализации нужно при первой возможности позвонить в свою страховую компанию. Страховщик составит письмо, которым гарантирует оплату лечения.

Если сумма лечения превышает страховую, то туристу придется оплатить разницу.

Действие страховки не распространяется на туристов, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Для людей, которые собираются заниматься экстремальными видами спорта, нужно оформить расширенную страховку. Она стоит дороже стандартной, но покроет расходы в случае травмы при катании на горных лыжах, занятиях серфингом или дайвингом.

