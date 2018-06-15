Что делать отдыхающему, попавшему в сложную ситуацию за границей

Примерно треть россиян имеют загранпаспорта. Часть из них, бывая за рубежом, попадают в непростые ситуации и нуждаются в помощи.
До поездки запишите себе телефон российского посольства в стране, куда вы собираетесь. Все контакты указаны на Консульском информационном портале. Там же есть раздел "Информация для выезжающих за границу", изучите его.
Телефон горячей линии для граждан за рубежом, попавших в экстренную ситуацию, связанную с угрозой жизни, здоровью и безопасности +7-495-587-88-60.
Консульства РФ оказывают помощь соотечественникам, находящимся за границей. Они имеют право:
Каждый турист, выезжая за границу, должен купить страховой полис и носить его или копию с собой. Стандартная страховая сумма €30 тыс. К примеру, для поездки в страны Шенгена, на 14 дней стоимость полиса составит около 900 рублей на человека.
Если страховка у вас есть, нужно позвонить в сервисный центр страховой компании, его номер телефона указан в полисе. Оператору необходимо сообщить ФИО застрахованного, его местонахождение, номер контактного телефона, номер полиса, период и территорию его действия, коротко объяснить, что произошло.
Сотрудник расскажет, как действовать дальше: ехать ли в больницу самим или дождаться вызванного страховщиками врача в отеле.
При срочной госпитализации нужно при первой возможности позвонить в свою страховую компанию. Страховщик составит письмо, которым гарантирует оплату лечения.
Если сумма лечения превышает страховую, то туристу придется оплатить разницу.
Действие страховки не распространяется на туристов, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Для людей, которые собираются заниматься экстремальными видами спорта, нужно оформить расширенную страховку. Она стоит дороже стандартной, но покроет расходы в случае травмы при катании на горных лыжах, занятиях серфингом или дайвингом.
Нужно вызвать врача или же приехать в приемное отделение любой больницы. Стоимость лечения придется оплатить самостоятельно.
Если болезнь или травмы очень серьезные и требуют длительного дорогостоящего лечения, на помощь человеку может прийти государство. Решение о медицинской эвакуации принимает правительство РФ, если есть согласованное решение Минздрава, Минфина, МИДа и МЧС. Для решения вопроса о санитарно-авиационной эвакуации в Минздрав должны обратиться родственники больного или консульство.
До поездки сделайте ксерокопии российского и загранпаспорта, страхового полиса, водительских прав, авиабилетов. Разложите их в разные чемоданы.
Как только вы обнаружили потерю паспорта, нужно обратиться в местную полицию. Сделанные заранее ксерокопии могут подтвердить вашу личность. В полиции необходимо получить справку, подтверждающую потерю документов.
Со справкой из полиции и копиями документов нужно обратиться в консульство РФ в стране пребывания. Дипломаты оформят человеку свидетельство на возвращение в РФ. Для его получения нужно написать заявление, предоставить две фотографии и внутренний паспорт. Если внутреннего паспорта у человека нет, понадобятся письменные заявления двух граждан РФ, которые подтвердят личность человека и наличие у него российского гражданства. Если таких свидетелей найти не удастся, дипломатам придется запрашивать данные на человека в МВД. Эта процедура может занять несколько рабочих дней.
Полученное в консульстве свидетельство даст вам право находиться в стране до 15 суток, потом пересечь границу России и вернуться домой. Проезжать транзитом другие страны с таким документом нельзя.
После возвращения в Россию в течение трех дней человек должен обратиться в паспортно-визовую службу МВД. Там свидетельство на возвращение с печатью пограничной службы можно будет поменять на новые документы.
Нужно обратиться в местное отделение полиции. Лучше это сделать максимально быстро, предоставить фото потерявшегося, рассказать о важных обстоятельствах путешествия и планах.
Также о пропаже человека необходимо сообщить в консульство России в стране пребывания. Человека могут объявить в международный розыск.
Нелишним шагом станет обращение к местным общественным организациям, которые занимаются поиском пропавших людей, например, в Красный крест.
Еще можно сообщить о проблеме в соцсетях. Может быть появятся люди, готовые помочь вам в поисках.
Не оказывайте сопротивления полицейским и другим представителям власти. Подчиняйтесь их требованиям.
Как можно скорее свяжитесь с консульством. Полиция обязана предоставить вам такую возможность.
До приезда дипломатов воздержитесь от общения с кем-либо. Не подписывайте никакие документы, пока не приехали представители посольства и адвокат.
Сотрудники консульства обязаны контролировать соблюдение процессуальных норм, помочь с поиском адвоката. Они же выступают в роли переводчиков и должны связаться с вашими родственниками, сообщить им о происшествии.
Если вы не говорите на иностранных языках, то при заселении возьмите на стойке регистрации визитку отеля и карту, на которой портье отметит основные достопримечательности и удобные транспортные маршруты.
Если вы потерялись и не можете воспользоваться картой, самый простой вариант — это вызвать такси и показать водителю визитку отеля. Об этом можно попросить сотрудников любого кафе или магазина (слово "такси" понимают практически на всех языках).
Если вызвать такси не удалось, нужно найти полицейского или другого представителя власти. Вам обязательно помогут.
Если турист отстал от своей экскурсионной группы, нужно найти какой-то памятник, магазин, ресторан, затем позвонить гиду (его телефон нужно спросить заранее) и попросить забрать вас в указанном месте.
При землетрясении нужно держаться подальше от высотных зданий и линий электропередачи. Если во время катаклизма вы в здании, то рекомендуется спрятаться в углу комнаты или в дверном проеме. Находясь рядом с детьми, необходимо сразу же поместить их в безопасное место. Это могут быть проемы внутренних дверей или внутренние углы комнат.
При цунами нужно максимально отдалиться от пляжей и набережных. Если о цунами стало известно слишком поздно, то рекомендуется подняться на верхние этажи прочных зданий.
Незамедлительно сообщите в посольство или консульство РФ о себе, своих близких, знакомых людях.
Мария Селиванова