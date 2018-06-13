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Три дополнительные площадки выделены в Москве для празднования Ураза-байрам 15 июня

Общество
13 июня, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Площадки предназначены для проведения обязательной утренней молитвы в день праздника, пояснил зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Три дополнительные площадки, помимо пяти действующих столичных мечетей, выделены городскими властями для празднования Ураза-байрам 15 июня. Об этом сказал в среду ТАСС зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

"Это площадка в районе Бутовского лесопарка на пересечении ул. Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского, в ЮАО на футбольном поле в Братеевском каскадном парке и в ВАО в павильоне № 2 парка "Сокольники", - рассказал Аббясов. Он пояснил, что площадки открывают для проведения обязательной утренней молитвы в день праздника Ураза-байрам.

"Действующие мечети не смогут вместить всех пришедших: только в Соборной мечети на Проспекте мира на праздничный намаз ожидается 120-130 тыс. человек, а всего в Москве на молитву утром 15 июня соберутся около 250 тыс. мусульман", - рассказал зампредседателя Совета муфтиев.

Он добавил, что для того, чтобы "разгрузить" Москву, особенно в дни проведения Чемпионата мира по футболу, и избавить людей от необходимости ехать на праздник Ураза- байрам в Москву, традиционно открываются дополнительные площадки в Подмосковье. Всего их будет 39, это на одну больше, чем в прошлом году.

Кроме самой большой Соборной мечети на Проспекте мира, в Москве есть еще пять постоянно действующих мечетей: Историческая в бывшей Татарской слободе в Замоскворечье, Мемориальная в Парке Победы на Поклонной горе, суннитская мечеть Ярдям и шиитская мечеть Инам в Отрадном, а также шиитская мечеть в посольском городке Исламской Республики Иран.

Ураза-байрам - праздник разговения, он венчает месяц поста Рамадан, который является одним из столпов ислама. Праздник 15 июня начнется с утреннего намаза в мечети, затем верующие собираются за столом в кругу семьи, угощают друзей и соседей. Торжество продлится три дня.

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