ВЦИОМ: число россиян, сумевших защитить свои трудовые права, выросло на 12% с 2009 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Число россиян, которым удалось восстановить справедливость, обратившись за защитой трудовых прав, выросло с 2009 года более чем на 10% - с 51% по 63%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в среду.

"Большинству опрошенных (63%), прибегавших к каким-либо способам защиты своих трудовых прав, удалось добиться справедливости. Работники, которым никогда не приходилось обращаться за подобной помощью (58%), в большинстве случаев объясняют это отсутствием необходимости (79%). Бесполезными подобные действия считают 13%", - говорится в сообщении.

Доля работников, которым удалось добиться справедливости, постепенно растет с 2009 года (51%): так, в 2014 году показатель уже равнялся 60%. Около четверти (26%) при обращении за помощью не смогли добиться результата, этот показатель снизился по сравнению с 2010 годом, когда 37% опрошенных не смогли защитить свои права.

Из тех, кто когда-либо прибегал к защите трудовых прав, 15% обращались к начальству, 12% решили сменить место работы, еще по 6% обращались в профсоюз или в суд. Социологи также выяснили, что за соблюдением прав россиян на предприятиях следят, в первую очередь, их непосредственное руководство (34%), дирекция (29%), профсоюзные организации (15%). При этом, только 16% опрошенных считают, что их права никто не защищает.

"Объективно говоря, в нашей стране довольно совершенное трудовое законодательство и вполне эффективная правоприменительная практика. Они дополняются сохранившейся еще с советских времен трудовой этикой, ориентированной на сотрудничество и поиск компромиссов. Поэтому неудивительно, что главным защитником трудовых прав становится непосредственный начальник, а самих поводов к такой защите совсем немного", - комментирует результаты опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Олег Чернозуб.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-26 апреля 2018 года. Объем выборки - 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.