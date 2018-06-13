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Лучшие молодежные практики с форума "Амур" в Хабаровском крае представят на ВЭФ

Общество
13 июня, 12:50 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 13, июня. /ТАСС

Молодежный форум "Амур" ежегодно проводится в Хабаровском крае с 2016 года

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ХАБАРОВСК, 13 июня. /ТАСС/. Первая федеральная смена Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур" открылась в среду на площадке горно-лыжного комплекса "Холдоми" у Комсомольска-на-Амуре. Лучшие молодежные инициативы представят на Восточном экономическом форуме 2018 года.

"Сегодня мы даем старт Всероссийской летней форумной кампании Росмолодежи, начинаем с Дальнего Востока. Всероссийский молодежный образовательный форум "Амур" проводится в Хабаровском крае впервые, в этом году окружной форум для молодежи Дальневосточного федерального округа приобрел статус федерального. Пройдет две всероссийские смены, по итогам работы которых молодые люди, объединив свои знания и опыт, представят проекты для территорий опережающего развития Дальнего Востока, создадут пул лучших молодежных практик, которые планируется представить на Восточном экономическом форуме осенью 2018 года", - сказал ТАСС руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

На открытии первой федеральной смены "Человеческий капитал" для участников проводится концерт дальневосточных исполнителей и световое шоу.

Смена объединила 350 молодых парламентариев, членов общественных советов при региональных органах исполнительной власти, руководителей молодежных организаций, социальных предпринимателей и молодых урбанистов из всех субъектов России. Перед участниками смены, как сообщили агентству в пресс-службе Росмолодежи, стоят задачи по разработке актуальных решений по улучшению социальной инфраструктуры территорий Дальнего Востока, формирования культурных пространств, урбанистического развития городов и поддержке ЗОЖ. 17 июня участники предложат программы привлечения молодых людей на территорию Дальнего Востока.

Программой форума также предусмотрено знакомство с современными градообразующими предприятиями Комсомольска-на-Амуре - авиационным и судостроительным заводами. Завершится смена 19 июня.

Молодежный форум "Амур" ежегодно проводится в Хабаровском крае с 2016 года. В 2018 году Всероссийский молодежный образовательный форум "Амур" проводится в Хабаровском крае в статусе федерального. Он проходит в три смены, первая из которых была окружной и объединила представителей ДФО, вторая и третья - всероссийские. Суммарно форум объединит не менее 1100 человек.

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