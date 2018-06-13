Молодежь Дальнего Востока выиграла на форуме "Амур" гранты на 8 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Гранты на общую сумму 8 млн рублей выиграли представители дальневосточных регионов на окружной смене всероссийского молодежного образовательного форума "Амур", которая проходила с 5 по 11 июня на горнолыжном комплексе "Холдоми" у Комсомольска-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщили в среду в дирекции форума.

"Представители Амурской области и Республики Саха (Якутия) выиграли по 200 тыс. рублей, ЕАО, Камчатка и Сахалин по 400 тыс., приморские ребята получат 1,6 млн рублей, а представители Хабаровского края - 4,8 млн рублей. Такие суммы рекомендовало Агентству по делам молодежи РФ (Росмолодежь) выделить на различные проекты экспертное жюри", - рассказали в дирекции.

Организаторы отметили, что всего в рамках окружной смены "Дальний Восток - территории развития" к защите проектов на грантовом конкурсе допустили 135 участников форума. При этом, в ходе работы, эксперты приняли решение увеличить грантовый фонд с 5 до 8 млн рублей. Окончательное решение о выделении средств будет принято на заседании коллегии Росмолодежи 25 июня.

"В итоге 26 авторов проектов сегодня получили сертификаты на 100 тыс. рублей. 12 авторов проектов для реализации своих идей получат по 200 тыс. рублей. 300 тыс. рублей - максимальная сумма гранта в конкурсе. Эти деньги получат 10 авторов", - говорится в официальном сообщении пресс-службы форума.

Победившие проекты

Одним из проектов, получивших максимальную сумму гранта - 300 тыс. рублей - стал проект восстановления взлетно- посадочной полосы для малой авиации в районе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае. Как рассказали в дирекции "Амура", активистам нужны были не столько деньги, сколько внимание к этой проблеме.

Максимальный грант получил и проект Escolize из Приморского края. Как сообщили в администрации региона, команда из Владивостока создает устройство со сценариями виртуальной реальности, в которых будет возможно выполнение ряда задач ребенком-аутистом, направленных на развитие его творческого потенциала, навыков социального взаимодействия и адаптации к реальной жизни.

Такую же сумму получил проект еще одного приморского активиста "Велосипед в городе В", цель которого - повышение уровня безопасности дорожного движения путем формирования велосипедного сообщества и привития культуры поведения на дорогах. Предполагается создание единых коммуникативных площадок на базе соцсетей и мессенджеров. В рамках проекта состоится велогонка UrbanDH Vladivostok 2018, на которой соберутся лучшие спортсмены России по маутингбайку.

Гранты от Росмолодежи выиграли и молодые люди из Камчатского края. Как рассказали в региональном министерстве образования и молодежной политики, в общей сложности активисты привезли на полуостров 400 тыс. рублей на реализацию социально значимых инициатив. Один из проектов, получивших поддержку, предполагает установку специальных ящиков в торговых сетях для сбора продуктовых пожертвований, второй предусматривает создание мини-школы для обучения воспитанниц детских домов и девочек из неблагополучных семей навыкам шитья модной одежды.

Финансовую поддержку в размере 100 тыс. рублей получили также два активиста из Амурской области с благотворительным проектом "Чудеса" и проектом проведения областного молодежного образовательного слета "Студенческий лагерь энергичной молодежи "СЛЭМ".

Форум "Амур"

Молодежный форум "Амур" ежегодно проводится в Хабаровском крае с 2016 года. В январе 2018 года форуму присвоен всероссийский статус. В понедельник закончилась окружная дальневосточная смена, в среду открывается федеральная.