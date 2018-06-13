Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США енот взобрался на крышу 25-этажного здания по отвесной стене

Общество
13 июня, 13:34 UTC+3

За восхождением, продолжавшемся около суток, следили пользователи соцсетей и зрители крупнейших американских телеканалов

Поделиться
Материал из 1 страницы

Енота, карабкающегося по отвесной стене высотного здания, заметили во вторник жители города Сент-Пол (штат Миннесота). Уже через несколько часов за восхождением животного следили десятки тысяч человек по всему миру - появляющиеся в социальных сетях десятки фотографий и видеороликов сопровождались хэштегом #mprraccoon, а у самого енота даже появился личный аккаунт в Twitter.

Как  сообщил телеканал Fox News, по сигналу на место прибыли специалисты службы контроля за животными, однако они решили не трогать енота, опасаясь, что тот может испугаться и сорваться с большой высоты. Вместо этого они разместили на крыше здания ловушки с едой и водой в надежде, что зверь доберется на них - после этого отловить его и вернуть в дикую природу не составит никаких проблем.

Добравшись до 23 этажа, енот решил отдохнуть и уснул прямо на узком карнизе - 60-метровая высота животное, похоже, совершенно не пугала. Затем енот спустился на несколько этажей вниз, но, передумав, продолжил восхождение на крышу.

По словам очевидцев, утром в среду енот благополучно добрался до вершины здания. О дальшейшей его судьбе пока ничего не сообщается.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
6
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика
7
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости