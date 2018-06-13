В США енот взобрался на крышу 25-этажного здания по отвесной стене

Енота, карабкающегося по отвесной стене высотного здания, заметили во вторник жители города Сент-Пол (штат Миннесота). Уже через несколько часов за восхождением животного следили десятки тысяч человек по всему миру - появляющиеся в социальных сетях десятки фотографий и видеороликов сопровождались хэштегом #mprraccoon, а у самого енота даже появился личный аккаунт в Twitter.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 12 июня 2018 г.

Как сообщил телеканал Fox News, по сигналу на место прибыли специалисты службы контроля за животными, однако они решили не трогать енота, опасаясь, что тот может испугаться и сорваться с большой высоты. Вместо этого они разместили на крыше здания ловушки с едой и водой в надежде, что зверь доберется на них - после этого отловить его и вернуть в дикую природу не составит никаких проблем.

**Record scratch**



**Freeze frame**



"Yup, thats me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Well, it all started when . . ."#mprraccoon pic.twitter.com/UI6oMtoNbg — Ohidur Choudhury (@ochoudhury22) 13 июня 2018 г.

Добравшись до 23 этажа, енот решил отдохнуть и уснул прямо на узком карнизе - 60-метровая высота животное, похоже, совершенно не пугала. Затем енот спустился на несколько этажей вниз, но, передумав, продолжил восхождение на крышу.

По словам очевидцев, утром в среду енот благополучно добрался до вершины здания. О дальшейшей его судьбе пока ничего не сообщается.

Video of the #mprraccoon making it all the way up to the roof of the UBS building where there is potentially live traps with food. The raccoon has gone 2 days without food or water!! pic.twitter.com/v7rU2OkCTH — Keith Schubert (@keithsch94) 13 июня 2018 г.