Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Система дегазации на подмосковном полигоне "Ядрово" заработала на полную мощность

Общество
13 июня, 14:01 UTC+3 ЯДРОВО область/ 13, июня. /ТАСС

Александр Чупраков отметил, что власти будут обязательно рекультивировать те полигоны, которые исчерпали свой ресурс

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯДРОВО /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Подрядчик завершил тестирование и запустил на полную мощность систему откачки и сжигания свалочного газа на закрытой части полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии запуска участвовали посол Нидерландов в РФ Регина Вероника Мария Джонс-Бос, заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков и коммерческий директор компании - подрядчика Multriwell Юджин Тиммерманс.

Смотрите также
Полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" в Подмосковье

Как обезвредят мусорный полигон "Ядрово"

"Мы заказали и поставили самый современный завод по дегазации. Сегодня запускаем его на полную мощность", - сообщил акционер оператора полигона "Ядрово" Алексей Волошин.

"Мы сейчас ведем дегазацию четырех полигонов. У нас есть программа по рекультивации и дегазации всех закрытых полигонов. Мы обязательно будем рекультивировать те полигоны, которые исчерпали свой ресурс и оказывают негативное воздействие, в том числе с использованием технологии дегазации, которая опробована на полигоне "Ядрово", - добавил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

Ранее сообщалось, что установка представляет собой систему газоотводных скважин, пробуренных в "теле" полигона, и подведенных к горелке закрытого типа - факелу. Свалочный газ, который откачивается этой установкой, преимущественно состоит из метана с дурнопахнущими примесями, он образуется в недрах полигона в результате гниения мусора. Запах этого газа - основная причина жалоб местных жителей на "Ядрово".

С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона "Ядрово". 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Позднее врачи опровергли эту версию.

14 апреля старую, заполненную мусором часть полигона, с которой распространялся неприятный запах, закрыли для приема отходов и начали на ней возводить систему утилизации газа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Нидерланды
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
2
Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках
3
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика
6
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости