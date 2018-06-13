Система дегазации на подмосковном полигоне "Ядрово" заработала на полную мощность

ЯДРОВО /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Подрядчик завершил тестирование и запустил на полную мощность систему откачки и сжигания свалочного газа на закрытой части полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии запуска участвовали посол Нидерландов в РФ Регина Вероника Мария Джонс-Бос, заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков и коммерческий директор компании - подрядчика Multriwell Юджин Тиммерманс.

"Мы заказали и поставили самый современный завод по дегазации. Сегодня запускаем его на полную мощность", - сообщил акционер оператора полигона "Ядрово" Алексей Волошин.

"Мы сейчас ведем дегазацию четырех полигонов. У нас есть программа по рекультивации и дегазации всех закрытых полигонов. Мы обязательно будем рекультивировать те полигоны, которые исчерпали свой ресурс и оказывают негативное воздействие, в том числе с использованием технологии дегазации, которая опробована на полигоне "Ядрово", - добавил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

Ранее сообщалось, что установка представляет собой систему газоотводных скважин, пробуренных в "теле" полигона, и подведенных к горелке закрытого типа - факелу. Свалочный газ, который откачивается этой установкой, преимущественно состоит из метана с дурнопахнущими примесями, он образуется в недрах полигона в результате гниения мусора. Запах этого газа - основная причина жалоб местных жителей на "Ядрово".

С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона "Ядрово". 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Позднее врачи опровергли эту версию.

14 апреля старую, заполненную мусором часть полигона, с которой распространялся неприятный запах, закрыли для приема отходов и начали на ней возводить систему утилизации газа.