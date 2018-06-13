Слониха в зоопарке Кракова будет предсказывать результаты матчей сборной Польши на ЧМ-2018

ВАРШАВА, 13 июня. /ТАСС/. Участники прошедшего в Польше интернет-голосования выбрали слониху по кличке Читта, живущую в зоопарке Кракова, официальной "предсказательницей" результатов матчей, которые предстоит сыграть польской сборной на ЧМ-2018 в России. Об этом сообщает агентство PAP.

Свой первый "прогноз" Читта уже сделала, предсказав польским футболистам победу в товарищеском матче со сборной Литвы. Игра состоялась 12 июня на Национальном стадионе в Варшаве, и поляки выиграли с разгромным счетом 4:0.

Голосование по выбору "предсказателя" началось в конце мая. В нем приняло участие свыше 10 тыс. польских любителей футбола. В числе конкурентов Читты были жираф Денар и пингвин Мие.

Азиатская слониха Читта живет в зоопарке Кракова уже 12 лет. До этого она выступала в цирках Германии и Испании.